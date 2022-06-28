Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı - Son Dakika
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Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı

28.06.2022 15:58

Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı Doğa koruma ekipleri aşırı yağışlarda mahsur kalan hayvanları kurtardıDÜZCE– Düzce'de aşırı yağışlarda mahsur kalan karaca ve keçi botlarla kurtarıldı.

Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı

Doğa koruma ekipleri aşırı yağışlarda mahsur kalan hayvanları kurtardı

DÜZCE– Düzce'de aşırı yağışlarda mahsur kalan karaca ve keçi botlarla kurtarıldı.

Düzce'de aşırı yağışlar sonucu bir çok nokta sular altında kaldı. Aralıklar iki gündür devam eden yağışlardan dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait rehabilitasyon ve yaşam merkezi Melen çayı ve Efteni Gölü'nün de taşmasıyla sular altında kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler botlarla merkezde bulunan 2 yavru karaca ile bir yetişkin karacayı ve 1 keçiyi kurtardı. Kurtarılan hayvanlar ise koruma altına alındı.

Melen Deresinin taşmasından dolayı otlamaya giden mandalarda mahsur kaldı.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı - Son Dakika
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