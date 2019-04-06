Aşırı Yağıştan Dere Yükselince Karşı Tarafa Geçmeye Çalışan Sürü Zor Anlar Yaşadı
1 saat önce
Aşırı yağıştan dere yükselince karşı tarafa geçmeye çalışan sürü zor anlar yaşadıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı yükselen dere suları nedeniyle karşı tarafa geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsü zor anlar yaşadı.
Aşırı yağıştan dere yükselince karşı tarafa geçmeye çalışan sürü zor anlar yaşadı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı yükselen dere suları nedeniyle karşı tarafa geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsü zor anlar yaşadı. O anlar bir çoban tarafından cep telefonu kamarasıyla videoya çekildi.
Olay ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağılcık Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şeyhali Dağ'a ait büyükbaş hayvan sürüsü otlanırken, yağmur suları nedeniyle dere yükseldi. Karşı tarafta mahsur kalan sürü yükselen dere sularından geçmek zorunda kaldı. Dereyi geçmeye çalışan hayvanlar, dere sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.
sürü çobanlarıda hayvanların suya kapılmaması için büyük çaba sarf etti.
Bu anlar cep telefonu kamarasına saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:00 Kaynak: İHA
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