Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağmur Sularından Oy Kullanmaya Gidemediler

Aşırı Yağmur Sularından Oy Kullanmaya Gidemediler

20 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları ise çizmelerle oy kullanmaya gitti.

Aşırı Yağmur Sularından Oy Kullanmaya Gidemediler, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları ise çizmelerle oy kullanmaya gitti.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde köylüler oy kullanmakta güçlük çekti. Aşırı yağmur sularından dolayı köy adeta yapay gölet oldu. Bazı vatandaşlar oy kullanmaya çizmelerle ve araçları ile gitti. Tepealtı Mahallesinde seçim vesilesi ile sandığa gitmekte sıkıntı çekenler, bir an evvel yağmurun dinmesini beklediklerini söyledi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, Güncel
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