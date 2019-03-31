Aşırı Yağmura Rağmen Oy Kullanmaya Gittiler
1 saat önce
Aşırı yağmura rağmen oy kullanmaya gittiler Mahalle sakinleri araçlarla ve çizmelerle oy kullanmaya gittiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları...
Aşırı yağmura rağmen oy kullanmaya gittiler
Mahalle sakinleri araçlarla ve çizmelerle oy kullanmaya gitti
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları ise çizmelerle oy kullanmaya gitti.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde köylüler oy kullanmakta güçlük çekti. Aşırı yağmur sularından dolayı köy adeta yapay gölet oldu. Bazı vatandaşlar oy kullanmaya çizmelerle ve araçları ile gitti. Tepealtı Mahallesinde seçim vesilesi ile sandığa gitmekte sıkıntı çekenler, bir an evvel yağmurun dinmesini beklediklerini söyledi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:40 Kaynak: İHA
Oy Kullanırken Bekletilen Tansu Çiller ile Sandık Görevlileri Arasında Dikkat Çeken Diyalog
Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj