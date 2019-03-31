Son Dakika Haberleri: Aşırı Yağmura Rağmen Oy Kullanmaya Gittiler

Aşırı Yağmura Rağmen Oy Kullanmaya Gittiler

1 saat önce

Aşırı yağmura rağmen oy kullanmaya gittiler Mahalle sakinleri araçlarla ve çizmelerle oy kullanmaya gittiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları...

Aşırı yağmura rağmen oy kullanmaya gittiler
Mahalle sakinleri araçlarla ve çizmelerle oy kullanmaya gitti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde aşırı yağmurdan dolayı, mahalle sakinlerinden kimisi oy kullanmaya gidemezken, araçları olanlar araç yardımı ile bazıları ise çizmelerle oy kullanmaya gitti.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesinde köylüler oy kullanmakta güçlük çekti. Aşırı yağmur sularından dolayı köy adeta yapay gölet oldu. Bazı vatandaşlar oy kullanmaya çizmelerle ve araçları ile gitti. Tepealtı Mahallesinde seçim vesilesi ile sandığa gitmekte sıkıntı çekenler, bir an evvel yağmurun dinmesini beklediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, Genel
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