Son Dakika Haberleri: Aşırı Yük Taşıyan Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Aşırı Yük Taşıyan Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

1 saat önce

Aşırı yük taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu kameradaADANA - Adana'da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.

Aşırı yük taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA - Adana'da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.
Adana'da Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyon olası kazalara davetiye çıkardı. Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyon, trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa
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