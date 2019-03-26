Aşırı Yük Taşıyan Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Aşırı yük taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu kameradaADANA - Adana'da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.
Aşırı yük taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada
ADANA - Adana
'da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.
Adana'da Tarsus-Adana Gaziantep
Otoyolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyon olası kazalara davetiye çıkardı. Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyon, trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:20 Kaynak: İHA
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