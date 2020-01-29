Aşırı yüke dayanamayan trafo patladı - Son Dakika

Aşırı yüke dayanamayan trafo patladı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşırı yüke dayanamayan trafo alev alıp patladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşırı yüke dayanamayan trafo alev alıp patladı.
Çınar ilçesine bağlı Sırımkesen Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükseldiği trafo, kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Patlama anı vatandaşların cep telefonlarına kaydedildi.
Dicle Elektrik ekipleri tarafından trafonun onarılması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR
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