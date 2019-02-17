Aşırı Yüklemeden Dolayı Elektrik Trafosu Yandı
1 saat önce
Aşırı yüklemeden dolayı elektrik trafosu yandıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu alev alev yandı.
Aşırı yüklemeden dolayı elektrik trafosu yandı
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu alev alev yandı.
İlçenin Cengiz Topel
Caddesi'nin üzerinde bulunan elektrik trafosu, aşırı yüklenmeden dolayı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve elektrik arıza ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler tarafından onarım için çalışma başlatılırken, yangının kış şartlarında aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:22 Kaynak: İHA
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