Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı - Son Dakika

Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı

6 saat önce

Eskişehir'de yük sınırına dikkat etmeden dorsesinde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyon, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı, System.String[]

Eskişehir'de yük sınırına dikkat etmeden dorsesinde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyon, adeta kazaya davetiye çıkardı.


Eskişehir- Bursa çevre yolu istikametinde seyreden aşırı yüklenmiş bir kamyon, kapasitesinin üstünde yük taşıyarak trafikte tehlike saçtı. Plakası öğrenilemeyen kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi çevredeki araçlar için de tehlike oluşturdu. Kazaya davetiye çıkaran kimliği belirsiz kamyon şoförü ise tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafikte kurallara uymadan seyreden kamyon başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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