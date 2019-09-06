Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı
42 dakika önce
ANTALYA'da kapasitesinden fazla yükün yüklendiği kamyon, trafikte tehlike saçtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
ANTALYA'da kapasitesinden fazla yükün yüklendiği kamyon, trafikte tehlike saçtı. Kepez
ilçesi Hürriyet
Caddesi üzerinde aşırı yüklü kamyon trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kamyona kapasitesinden fazla yükleme yapılması nedeniyle çuvalların aracın dorsesinden taştığı ve sağa, sola doğru yattığı görüldü.
Kamyonun yanından geçen diğer araçların sürücüleri tedirginlik yaşarken, kamyon sürücüsü çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti.
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum