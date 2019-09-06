Son Dakika Haberleri: Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı
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Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı

42 dakika önce

ANTALYA'da kapasitesinden fazla yükün yüklendiği kamyon, trafikte tehlike saçtı.

Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı, System.String[]
ANTALYA'da kapasitesinden fazla yükün yüklendiği kamyon, trafikte tehlike saçtı.
Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde aşırı yüklü kamyon trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kamyona kapasitesinden fazla yükleme yapılması nedeniyle çuvalların aracın dorsesinden taştığı ve sağa, sola doğru yattığı görüldü.
Kamyonun yanından geçen diğer araçların sürücüleri tedirginlik yaşarken, kamyon sürücüsü çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti.


Hürriyet, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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