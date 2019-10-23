Son Dakika Haberleri: Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı
Son Dakika Yerel Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı

1 saat önce

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attıGAZİANTEP - Gaziantep'te üzeri aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı

GAZİANTEP - Gaziantep'te üzeri aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde aşırı yüklü şekilde ilerleyen bir kamyon dikkat çekti. Kamyonun aşırı yüksek ve yanlara taşmış bir şekilde çuvallanmış yükünü taşırken trafiği tehlikeye atması yürekleri ağza getirdi.

Kamyonun üzerindeki yükle bir köprü altından geçerken çarpmadan son anda kurtulması ise görenleri hayrete düşürdü. Köprüyü sıyırıp geçen yüklü kamyon bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı

Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:37 Kaynak: İHA
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