Son Dakika Haberleri: Aşırı yüklü kamyona şaşırtan önlem
Son Dakika 3. Sayfa Aşırı yüklü kamyona şaşırtan önlem

Aşırı yüklü kamyona şaşırtan önlem

7 saat önce

Isparta'da, kasasında kutu ve çeşitli yük bulunan kamyonun arkasında ayakta giden şahıs, tehlikeli yolculukta trafiktekilerin yüreklerini ağza getirdi.

Aşırı yüklü kamyona şaşırtan önlem, System.String[]

Isparta'da, kasasında kutu ve çeşitli yük bulunan kamyonun arkasında ayakta giden şahıs, tehlikeli yolculukta trafiktekilerin yüreklerini ağza getirdi. Tehlikenin görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Olay, dün Isparta çevre yolunda kaydedildi. Kasasında, kutular ile çuvallarda çeşitli yük bulunan kamyon, arkada ayakta giden şahısla tehlikeli görüntüler oluşturdu. Kentte, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde, kasada yükü güvenliksiz bir şekilde seyreden kamyonun arkasında bir şahıs bulunuyor.


Kamyon ve diğer araçlar trafikte seyrederken, kamyonun kasasında, seyir halinde ayakta giden ve elinde eldiven takılı şahıs, bir eliyle kamyona tutunurken, diğer eliyle de güvensiz şekilde yüklenen kutuları tutuyor.


Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen kamyona, trafikteki diğer sürücüler ve çevredekiler de tepki vermiyor.


Bir süre tehlikeli yolculuğunu sürdüren kamyonun, kaydın sonlandırılmasıyla nereye gittiği ise bilinmiyor.


Öte yandan, görüntülerin tabelalardan hareketle Migros Kavşağı'ndan Kolçelik Kavşağı istikametindeki ışıklar ile Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde çekildiği anlaşılıyor. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeliler, demir ve sopalı kavgada Taksim'i birbirine kattı
Zehirlenme vakaları sonrası İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor 36 yıldır bu işi yapıyor: Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı yüklü kamyona şaşırtan önlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]