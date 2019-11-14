Aşırı yüklü kamyona şaşırtan önlem

Isparta'da, kasasında kutu ve çeşitli yük bulunan kamyonun arkasında ayakta giden şahıs, tehlikeli yolculukta trafiktekilerin yüreklerini ağza getirdi. Tehlikenin görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Olay, dün Isparta çevre yolunda kaydedildi. Kasasında, kutular ile çuvallarda çeşitli yük bulunan kamyon, arkada ayakta giden şahısla tehlikeli görüntüler oluşturdu. Kentte, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde, kasada yükü güvenliksiz bir şekilde seyreden kamyonun arkasında bir şahıs bulunuyor.



Kamyon ve diğer araçlar trafikte seyrederken, kamyonun kasasında, seyir halinde ayakta giden ve elinde eldiven takılı şahıs, bir eliyle kamyona tutunurken, diğer eliyle de güvensiz şekilde yüklenen kutuları tutuyor.



Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen kamyona, trafikteki diğer sürücüler ve çevredekiler de tepki vermiyor.



Bir süre tehlikeli yolculuğunu sürdüren kamyonun, kaydın sonlandırılmasıyla nereye gittiği ise bilinmiyor.



Öte yandan, görüntülerin tabelalardan hareketle Migros Kavşağı'ndan Kolçelik Kavşağı istikametindeki ışıklar ile Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde çekildiği anlaşılıyor. - ISPARTA