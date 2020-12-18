Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı - Son Dakika

Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı

Kamyondan dökülen hafriyat trafiği kilitledi

İSTANBUL - Fatih'te, aşırı yüklü olan bir tırın dorse kapağı açılmasıyla, yola çamur döküldü. Yaklaşık 200 metre boyunca dökülen çamur, kazaya davetiye çıkardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih 10. Yıl Caddesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'deki inşaat alanından hafriyat alan Emre Ö. İdaresindeki 41 TH 133 tır, döküm sahasına gitmek için yola çıktı. 10. Yıl Caddesi üzerinde tırın dorsesinin arkasından hafriyat dökülmeye başladı. Sürücü Emre Ö, yaklaşık 200 metre gittikten sonra durumu fark edip, durdu.

Dorseden dökülen hafriyat yükünün yola saçılmasıyla trafik tek şeride düşerken, kazaya davetiye çıkarıldı.

Tır sürücüsü çamurun önüne çöp poşeti koyarak, önlem almaya çalıştı. Olayın haber verilmesiyle belediye temizlik ekipleri ve kepçe sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çamuru temizlemesiyle yol tekrar açıldı.

Olayı anlatan yoldan giden başka bir sürücü Ali Çevik, "Bu aşırı tonajdan, bu aracın 25 ton yüklemesi gerekiyor ama şuan yaklaşık 40 ton yüklemiş, sadece yükü bu. O yüzden basınç yapa yapa kasayı patlatıyor. Trafiği engellemiş, bu her türlü kazaya sebebiyet verir. Yaklaşık 200 metre dökülmüş" dedi.