Aşırı Yüklü Kamyonet Böyle Devrildi
44 dakika önce
Çin'de aşırı yüklü kamyonet devrildi.
Çin
'de aşırı yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Çin'de aşırı yüklü bir kamyonet trafikte hafif yana yatmış biçimde ilerlerken görüldü. Durumu fark eden arkadaki aracın şoförüyse korna çalarak diğer sürücüleri uyardı. Kamyonet kırmızı ışıkta durduğundaysa beklenen son yaşandı ve araç yana devrildi. Yük yola savrulurken, sürücü de hafif şekilde yaralandı. Kamyonetin devrildiği yerde yaya ve araç olmaması olası bir felaketin önüne geçti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:01 Kaynak: İHA
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