Son Dakika Haberleri: Aşırı Yüklü Kamyonet Böyle Devrildi

Aşırı Yüklü Kamyonet Böyle Devrildi

44 dakika önce

Çin'de aşırı yüklü kamyonet devrildi.

Çin'de aşırı yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Çin'de aşırı yüklü bir kamyonet trafikte hafif yana yatmış biçimde ilerlerken görüldü. Durumu fark eden arkadaki aracın şoförüyse korna çalarak diğer sürücüleri uyardı. Kamyonet kırmızı ışıkta durduğundaysa beklenen son yaşandı ve araç yana devrildi. Yük yola savrulurken, sürücü de hafif şekilde yaralandı. Kamyonetin devrildiği yerde yaya ve araç olmaması olası bir felaketin önüne geçti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:01 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor

Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:45:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı Yüklü Kamyonet Böyle Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]