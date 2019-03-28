Aşırı Yüklü Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kameradaADANA - Adana'da aşırı yükleme yapan ve yükü bağlanmadan trafikte ilerleyen kamyon, tehlike saçtı.

Aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada



ADANA - Adana'da aşırı yükleme yapan ve yükü bağlanmadan trafikte ilerleyen kamyon, tehlike saçtı.

Adana'da Kozan-Ceyhan yolunda metrelerce yükseliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyon, olası kazalara davetiye çıkardı. Yükünün düşmemesi için hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon, yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı.

Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyon, trafikteki başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı

5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı

Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!