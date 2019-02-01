Aşırı Yüklü Kamyonun Trafikte Tehlike Saçtığı Anlar Kamerada
1 saat önce
Aşırı yüklü kamyonun trafikte tehlike saçtığı anlar kamerada Sorumsuz kamyon şoförü tehlike saçtı Aşırı Yüklü Kamyon Tehlike SaçtıİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir kamyon şoförü, kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağladığı kamyonuyla yolda seyrederek adeta faciaya davetiye çıkardı.
Aşırı yüklü kamyonun trafikte tehlike saçtığı anlar kamerada
Sorumsuz kamyon şoförü tehlike saçtı
Aşırı Yüklü Kamyon Tehlike Saçtı
İSTANBUL - Sultanbeyli
'de bir kamyon şoförü, kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağladığı kamyonuyla yolda seyrederek adeta faciaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Sultanbeyli'de sorumsuz bir kamyon sürücüsü, kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınının sadece iple bağlı olduğu kamyonuyla trafikte tehlike saçtı. Güvenliksiz bir şekilde yolda ilerleyen kamyondaki yükler, kamyonun her manevrasında devrilecekmiş gibi sallandı. Sultanbeyli Çiftlik
Köprüsü üzerinde seyreden sorumsuz kamyon sürücüsü, diğer sürücülerde paniğe sebep oldu. Sürücüler, kamyonun yanından araçlarıyla geçerken devrilme korkusu yaşadılar. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kamyon iple bağlanmış uzun çuval yükleriyle ilerliyor, kamyonun manevralarında yükler sallanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:57 Kaynak: İHA
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