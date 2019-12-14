Aşırı yükü taşıyamayan elektrik iletim kablosu yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşırı yükü taşıyamayan elektrik iletim kablosu yandı - Son Dakika

Aşırı yükü taşıyamayan elektrik iletim kablosu yandı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme, iletim kablosunun yanmasına neden oldu.

Aşırı yükü taşıyamayan elektrik iletim kablosu yandı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme, iletim kablosunun yanmasına neden oldu.

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılınca peş peşe arıza yaşanmaya başladı. Bir ay içinde 56 trafonun yanmasına neden olan kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme, bu kez Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iletim kablosunun yanarak kopmasına neden oldu. Yere düşen kablo, aşırı derecede ısındığından temas ettiği bölgede kısa süreli yangına yol açtı. Bu sırada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri hemen mahallenin enerjisini kesti. Ardından olay yerine gelen itfaiye, müdahalede bulunarak çıkan yangını söndürdü. Dicle Elektrik ekipleri ise kopan kabloyu kısa sürede yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.

Yaşananlar üzerine Dicle Elektrik yetkilileri arızalara yol açarak enerji kalitesini düşüren kayıt dışı tüketimden kaynaklanan israf düzeyindeki tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.


Viranşehir, Şanlıurfa, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
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