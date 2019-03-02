Aşırılıkları Kabul Edilebilir Değil, Çıkarılsın!'

LÜKSEMBURG ve iki Belçika üye partisi EPP başkanlığına yazarak, Macaristan liderinin EPP değerleriyle çelişkili bir biçimde hareket ettiğini bu yüzden Orban'ın Fidesz Partisi'nin gruptan çıkarılmasını belirtti.

LÜKSEMBURG ve iki Belçika üye partisi EPP başkanlığına yazarak, Macaristan liderinin EPP değerleriyle çelişkili bir biçimde hareket ettiğini bu yüzden Orban'ın Fidesz Partisi'nin gruptan çıkarılmasını belirtti. Belçika'nın Frankofon Demokrat Hümanist Merkez Partisi Lideri Maxime Prevot yaptığı açıklamada, "Orban'ın aşırılıkları kabul edilebilir değil ve artık desteklenmiyor" dedi.



Orban, göç konusunda çok gevşek davrandığı için EPP üyesi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'a karşı bir kampanya başlatmış, Juncker'i, denetlenemeyen bir göç için AB sınırlarını açmakla suçlamıştı.

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