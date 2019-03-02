Son Dakika Haberleri: Aşırılıkları Kabul Edilebilir Değil, Çıkarılsın!'

Aşırılıkları Kabul Edilebilir Değil, Çıkarılsın!'

1 saat önce

LÜKSEMBURG ve iki Belçika üye partisi EPP başkanlığına yazarak, Macaristan liderinin EPP değerleriyle çelişkili bir biçimde hareket ettiğini bu yüzden Orban'ın Fidesz Partisi'nin gruptan çıkarılmasını belirtti.

Aşırılıkları Kabul Edilebilir Değil, Çıkarılsın!', System.String[]
LÜKSEMBURG ve iki Belçika üye partisi EPP başkanlığına yazarak, Macaristan liderinin EPP değerleriyle çelişkili bir biçimde hareket ettiğini bu yüzden Orban'ın Fidesz Partisi'nin gruptan çıkarılmasını belirtti. Belçika'nın Frankofon Demokrat Hümanist Merkez Partisi Lideri Maxime Prevot yaptığı açıklamada, "Orban'ın aşırılıkları kabul edilebilir değil ve artık desteklenmiyor" dedi.

Orban, göç konusunda çok gevşek davrandığı için EPP üyesi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'a karşı bir kampanya başlatmış, Juncker'i, denetlenemeyen bir göç için AB sınırlarını açmakla suçlamıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:55 

Macaristan, Belçika, Güncel
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