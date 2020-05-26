Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek - Son Dakika

Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek

Denizli'de 17 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'nde, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr.

Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek, System.String[]

Denizli'de 17 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'nde, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, asırlar önce kurulan antik kentin tamamının gün yüzüne çıkarılmasının asırlar boyunca süreceğini ifade ederek, "12 ay üzerinden ve geniş ekiple çalışmalar bu şekilde sürerse yaklaşık 750 yıl kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle zaten hiçbir kazı başkanı kazdığı kentin ayağa kaldırıldığını görememiştir" dedi.


Denizli'de M.Ö. 261-263 yılları arasında inşa edilen ve Anadolu'nun en köklü, eski şehirlerinden olan Laodikya'da kazı çalışmaları devam ediyor. 8 kilometrelik alanda inşa edilen kentte kazı ve restorasyon çalışmaları 2003 yılından bu yana sürüyor. Geniş bir ekiple çalışılan kazı alanında 13 yılda yüzde 1,3'lük bir alanın bittiği belirtildi. Kentteki çalışmaların başında olan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Anadolu'da en uzun süreli kazı çalışmasının Efes olduğunu belirterek "125 yılın üzerinde kazı yapılmıştır. Yüzde 10'una yakını ayağa kaldırılmıştır. Loadikya çalışmalarımız 2003 yılında başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) adına Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma başlatıldı. Kazıda bu yıl 17'nci yılımız. 2008 yılından itibaren de şu anda Türkiye'de 12 ay üzerinden kazı ve restorasyon çalışmalarını çok uzun soluklu yapan ekibimiz. Bu yönüyle de kurumsal arkeolojinin tesis edilmesini sağladık. Laodikya kazılarının en önemli özelliklerinden birisi de alt yapının yapılmış olmasındandır. Dışarıdan bakıldığında alanda sadece çalışanları görülüyor ama aslında mimarlar, analiz yapanlar ve malzemeyi hazırlayanlar gibi arka planda kazı ekibinin epey bir çalıştığı sektörler söz konusu. Hiçbir kazı başkanı kazdığı kentin ayağa kaldırıldığını görememiştir" dedi.


"750 yıl kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini söyleyebiliriz"


Laodikya'nın tamamen gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarının tamamlanmasının 750 yıl süreceğini belirten Şimşek, "Anadolu'da en uzun süreli kazılan kazılardan birisi Efes kazısıdır. 125 yılın üzerinde kazı yapılmıştır. Yüzde 10'una yakını ayağa kaldırılmıştır. Bizim 17 yılda yaptığımız çalışmalar ki biz geniş bir ekiple çalışma yapıyoruz. 1,3 kazılmış ve ayağa kaldırılmış. Bu hesaplamalara göre 12 ay üzerinde ve geniş ekiple bu çalışmalar sürerse yaklaşık 750 yıl kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Celal Şimşek, Laodikya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 18:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]