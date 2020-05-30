Asırlardır ata tohumlarıyla şeker fasulyesi üretiyorlar - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiftçiler kullandıkları ata tohumlarından asırlardır şeker fasulyesi üretimi yapıyor.

Çiftçiler, kurulan kooperatif sayesinde birçok projeyi hayata geçirerek, ürünlerine coğrafi işaret belgesi kazandırdı.

Yıllardır düzenledikleri festival ve katıldıkları fuarlarda çiftçiler, Türkiye'ye Çetmi şeker fasulyesini tanıtıyor.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata tohumu ekerek, şeker fasulyesi yetiştirdiklerini anlattı.

Kooperatif olarak yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'de artık marka olma yolunda önemli bir aşama kaydettiklerini anlatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Amacımız üretim miktarını çok fazla artırmaktan ziyade kaliteden ödün vermeden üretim yapmaktır. Yaşadığımız yerde 'Çetmi şeker fasulyesi' ekimi yüzyıllardır yapılıyor. Yöremizde mahalle sakini çiftçiler olarak dışarıdan herhangi bir fasulye tohumu almıyoruz. Bu topraklara ektiğimiz tohumlar yöremize özgü, atalarımızdan kalan tohumlardır. 6-7 yıl önce bu tohumun özelliğini ve değerini kaybetmemesi adına ve dünyaya açılma noktasında da kooperatif olarak birtakım projeler yaptık."

"Türkiye'nin her köşesine gönderiyoruz"

Ünüvar, yaptıkları çalışmalara birçok kamu kurum ve kuruluşunun da destek verdiğini belirterek, Çetmi şeker fasulyesinin Türkiye'de coğrafi işaret belgesi olan sayılı birkaç şeker fasulyesinden biri olduğunu aktardı.

İç Anadolu'da bu belgeye sahip üretim yapan başka şeker fasulyesi türünün bulunmadığına işaret eden Ünüvar, Çetmi şeker fasulyesini Türkiye'de marka bir ürün haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yörede üretilen ürünün lezzetiyle dikkat çektiğini ve iç piyasanın ihtiyacını karşılayarak ülkenin her köşesine gönderdiklerini vurgulayan Ünüvar, "Yöreye yazın gelen gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine götürmeleri sayesinde ürünü oradaki insanlara da tattırmayı ve tanıtmayı başardık. Çetmi şeker fasulyesinin lezzetini anlatmaktan ziyade evlerde pişirilmesini ve tadılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yöre halkının büyük bir kısmının şeker fasulyesi ekimi yaptığını vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Yörede yıllık üretilen şeker fasulyesi miktarı 300 ton civarında ve bunu bu yıl 400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl Konya İl ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de yöremizde üretim yapacak olanlara 20'şer kilo tohum desteği verdi. Yetkililerimize de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde üretimi fazlalaştırmayı tercih etmiyoruz. Çünkü yetiştirirken kalitesinden ödün vermek istemiyoruz. Üretimin fazla yapılmasından ziyade kaliteli ve bu ata tohumumuzdan kopmadan sürdürülebilir bir modeli bölgemizde, dünya var oldukça devam ettirmek istiyoruz. O yüzden bu yılki ürün rekolte hedefimizi de bir önceki yıla göre sadece yüzde 25'lik bir artış beklentisiyle 400 ton olarak belirledik."

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, 2005 yılında kurulduğunu hatırlatan Ünüvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında gıda üretiminin dünyada ve Türkiye'de daha da önemli hale geldiğini kaydetti.

Ünüvar, "Cumhurbaşkanımızın 'biz bize yeteriz' sözü de yerinde ve tam da bizim yöremize, gelenek ve göreneklerimize uyuyor. Gerçekten çok doğru bir söz ve gerçekten biz bize yeteriz. Biz devletimizin yanında olmak için bu salgın döneminde de işlerimizi aksatmadan ama tedbirlere de uyarak üretimimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.