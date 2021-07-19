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Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor - Son Dakika

Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor

19.07.2021 15:21

Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor Pandemi dolayısıyla iki bayramdır yapılamayan 'Çörek Derme' geleneği, 7'den 70'e üç kuşağa bayram coşkusunu yaşattı Türkiye'nin farklı birçok noktasından 'Çörek Derme' etkinliğine katılan çocuklar, torbalarını pasta,...

Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor

Pandemi dolayısıyla iki bayramdır yapılamayan 'Çörek Derme' geleneği, 7'den 70'e üç kuşağa bayram coşkusunu yaşattı

Türkiye'nin farklı birçok noktasından 'Çörek Derme' etkinliğine katılan çocuklar, torbalarını pasta, çikolata ve şekerle doldurdu

DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi sakinleri, asırlık gelenek Çörek Derme'yi yaşatmaya devam ediyor. Mahalle camisi önünde toplanan yüzlerce çocuk, yapılan duanın ardından yanlarında getirdikleri poşetlere mahalle sakinlerinin evlerinin önünde hazırladığı, şeker, çikolata, simit, kek, meyve suyu, kuru yemiş gibi yiyeceklerden istedikleri kadar dolduruyor.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde yüzyıllardır devam edegelen 'Çörek Derme' etkinliği pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte geçen iki bayramın ardından mahalle sokaklarını yeniden şenlendirdi. Çevre mahallelerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden sadece bugüne özgü olarak yüzlerce kişiyi buluşturan 'Çörek Derme' geleneği, 7'den 70'e üç kuşağa bayram coşkusunu yaşattı.

Mahalle camisi önünde okunan duayla başlayan etkinliğe Yatağan, Kocapınar ve Kuyucak mahallelerinden de yüzlerce çocuk katıldı. Mahalle sakinleri evlerinin önünde kurdukları masaların üzerinden 'Çörek Derme' etkinliğine katılan çocuklara şeker, çikolata, simit, kek, meyve suyu, kuruyemiş gibi yiyeceklerden dağıttı. Etkinliğe katılan çocuklar istedikleri kadar yiyeceklerden alıp yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdu.

Çörek Derme'ye katılan çocuklardan Hasan Türkaslan, "Çörek toplamaya geldik, buradan başlıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Çıkarken bulduğumuz yerlerden Allah kabul etsin diyerek şekerleri toplayarak geliyoruz. Daha önce çok geldim. Güzel oluyor eğleniyoruz" dedi.

Geçen bayram evlere dağıtıldı

Gecen Ramazan Bayramı öncesinde yasaklar nedeniyle 'Çörek Derme' etkinliği için içi yiyecek dolu poşetler hazırlayarak davul zurna eşliğinde çocukların evlerine dağıttıklarını anlatan Yüreğil Muhtarı Muhtar Hüseyin Zeybek de, "Çörek Derme programımız duanın ardından çocuklarımız amin diyor. Köyün içerisinde kimse evde kalmaz, bugün herkes dışarıdadır. 100 yıllık ya da 200 yıllık değil, asırlardır süren geleneğimiz. Belki de Türkiye'de bir ilk. Herkes karınca kararınca imkanları doğrultusunda hayırlarını çocuklarımıza ulaştırıyor. Güzel bir etkinlik. Asırlar önce herkes kendi evinde pişirdiği, sac üzerinde yaptığı çörekleri dağıtmayla başlamış bir gelenek. Günümüzde şeker çikolata dağıtımına döndü ama biz yine de memnunuz. Adetimizin devam etmesi için elimizden geleni yapmamız lazım" diye konuştu.

Başka illerden de katılım oldu

Yüreğil Mahallesi'ndeki geleneksel Çörek Derme etkinliğine başka illerden de katılanlar oldu. Etkinliğe katılmak için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Hafza Bahar Akbaba ise, "İstanbul'dan geliyorum. Her yıl çörekleme etkinliğine geliyoruz ama 2 yıldır pandemi nedeniyle gelemedik. Annem ve babam beni kırmadılar ve bu yıl getirdiler. Burada biz çöreklerimizi yiyeceğiz. Koşuşturacağız, oynayacağız. Yüreğil köyündeki şekerleri toplayacağız. Sonra da torbalarımıza bakıp, yoklama yapacağız" dedi.

Çocukluğunda kendisi de her yıl Çörek Derme etkinliğine katılan mahalle sakinlerinden Hidayet Akın da, geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada her sene Ramazan ve Kurban Bayramı arefesinde çöreklenme olur. Nüfusumuz azdır ama bu bölgeye hitap eder. Tarihten beri bu örf ve adet devam ediyor. Başka yerlerdeki etkinlikler bu kadar etkili değil. Özelliği var, dağıtıcılar yol kenarına sıralanır. Eskiden bir badem verirlerdi. Çörekler olurdu, adı da oradan gelir. Dağıtıcılar Türkiye'nin her yerinden geliyor. Toplayıcılar da bütün çevreden neşeyle toplamaya geliyor."

Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor
Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor
Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor
Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor

Pandemi, Türkiye, Yüreğil, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlardır devam eden arefe etkinliği...Herkes istediği kadar dolduruyor - Son Dakika


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