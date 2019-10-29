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Asırlardır gelinlerin "başını çatıyorlar"

34 dakika önce

Kırklareli'nde asırlık "gelin başı çatma" geleneği Ahlatlı köyünde yaşatılıyor.

Kırklareli'nde asırlık "gelin başı çatma" geleneği Ahlatlı köyünde yaşatılıyor.

Bulgaristan sınırındaki Ahlatlı köyüne gelin gelen ya da köyden gelin çıkan kızlara "gelin başı çatma" adeti asırlardır sürdürülüyor.

Tülbent bağlanan gelin başına çember şeklinde boncuk, pullarla dizili başlık şeklinde yapılan süslemeyi geçmişte aylarca taşıyan gelinler günümüzde "gelin görmeye" gelenlerin karşısına çıktığı gün takıyor.

"Başı çatılan" gelinlerden Buket Dönmez, AA muhabirine 1 saatlik uğraş sonucu köyün yaşlıları tarafından başının çatıldığını söyledi.

Başka köyden gelin geldiği için köydeki adeti duyunca çok şaşırdığını anlatan yeni gelin Buket Dönmez, geleneğin çok ilginç olduğunu aktardı.

Bir geleneği yaşatmanın önemli olduğuna vurgu yapan Buket Dönmez, "Bende çok merak ediyordum. Gelin başı çatma geleneği olduğu söylendiğinde çok şaşırdım. Acaba nasıl bir gelenek diye düşündüm ve çok merak ettim. Kafama köyün yaşlıları tarafından bir sürü boncuk, çiçek, pul, iğne gibi şeyler takıldı. Kafamda yaklaşık 6-7 saat kalacak. Çok ağır. Yaşlılar 'çok güzel olmuşsun' diyor, gençler ise gülüyor. Hoşuma gitti, çünkü eski gelenek ve görenekler. Bende bu geleneğe sahip çıkmış oldum." dedi.

Buket Dönmez'in kayın validesi Hanife Dönmez (89) ise gelin başı çatma geleneğinin asırlardır devam ettirildiğini söyledi.

Köyde kuaför olmadığından dolayı bu tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini ifade eden Dönmez, bu tür gelenekleri genç kuşaklara aktarmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Gelinin başının birçok malzeme kullanılarak süslendiğini anlatan Dönmez, "Köye yeni gelin geldiği belli olsun, haneye bolluk, bereket ve huzur getirsin diye gelin süslenirdi. Bölgemizde sadece bizim köyümüze özgü olan bu gelenek yaklaşık 4 asırdır yapılmış. Benim nenemin de, annemin de başı çatılmış, ben gelin olduğumda benimde başım bu şekilde çatılmıştı. Bizim zamanımızda 1 ay kalırdı kafamızda. Şimdi sadece bir gün gelinin başı bu şekilde kalıyor." diye konuştu.

Asırlardır gelinlerin başını çatıyorlar

Bulgaristan, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:25 Kaynak: AA
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