Üye Girişi
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi - Son Dakika

Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

02.06.2021 15:09
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da yüzyıllardır sönmeyen, ilk olimpiyat ateşi olarak da kabul edilen Yanartaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da yüzyıllardır sönmeyen, ilk olimpiyat ateşi olarak da kabul edilen Yanartaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.

Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş doğal sit alanının koruma statüsünün 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname, 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tatil cenneti Çıralı'da, sahile çok yakın bir bölgede kayalıklar arasından sızan metan gazının yüzeyde hiç sönmeden yüzyıllardır yanmasıyla da meşhur olan Yanartaş'ı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor.

MİTOLOJİK CANAVAR CHİMERAYer altından sızan gazın birçok noktada yüzeyde alev alev yandığı Yanartaş'ın, Chimera olarak adlandırılan mitolojik bir canavarın ağzından çıkan alevler olduğu da hikaye ediliyor. Asırlardır sönmeyen bu ateşin sırrını çözmek için hem yurt içi hem yurt dışından bilim insanları bölgede yıllardır araştırma ve inceleme yapıyor. Kendiliğinden yanan ateş anlamında antik dönemlerden beri bilinen bir bölge ve kutsal kabul edilen Chimera'da önceki yıllarda incelemeler yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, kendiliğinden yanan ateşin, doğalgaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.DOĞALGAZ SIZINTISIYaptığı çalışmalarla ilgili 2017'de DHA'ya açıklamada bulunan Prof. Dr. Yağmurlu, Yanartaş'ın asırlardır sönmeyen sırrını şöyle anlattı: "Bu bölgede doğalgaz emaresi varmış ve antik dönemlerde yıldırımların, şimşeklerin etkisiyle belki o dönemlerdeki insanların etkisiyle yanmaya başlamış. Tabii bu ateş bu bölgede çok önemli bir doğalgaz sızıntısının olduğunu gösteriyor. Bu, büyük olasılıkla yer altındaki bir doğalgaz yatağından yeryüzüne sızan gazın oluşturduğu bir sızıntı. Yer altındaki doğalgaz, basınçlı halde yatağından kayaların çatlakları boyunca sızarak yüzeye kadar ulaşıyor. Bu şekilde ateş olarak görebiliyoruz. Çıralı bölgesinde 15-20 tane buna benzer sürekli kendiliğinden yanan doğalgaz çıkışları var. Doğu Akdeniz'in jeolojik yapısı içindeki konumu da çok önemli. Çünkü Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneyinde İsrail, Levante havzası olarak isimlendirdiğimiz havza içerisinde son yıllarda doğalgaz yatakları buldu. Bu doğalgaz yatakları bulunduktan sonra tabii Doğu Akdeniz bölgesinin önemi doğalgaz ve petrol açısından daha da arttı. Çıralı bölgesindeki doğalgazı da bu açıdan ele almaya çalıştık. Çünkü Finike- Kaş Kasaba Havzası olarak bildiğimiz Çıralı havzasındaki doğalgaz, Ters Yer Havzası ile bağlantılı. Çıralı yöresindeki doğalgazın kökeninin, Kaş Kasaba Finike Havzası'nı dolduran Ters Yer Havzası'nın tortuları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradaki Antalya ofiyolitleri (yeşil kaya topluluğu), Finike-Kaş Kasaba Havzası'ndaki Ters Yer Havzası tortuları üzerinde bindirilmiş olarak bulunuyor. Bu doğalgaz da ofiyolitin içerisinden çıkıyor."İTALYAN BİLİM İNSANI DA ARAŞTIRMA YAPTIDiğer yandan, durmaksızın yanan ve 'Olimpos'un Ateşi' olarak da bilinen bu ateşin sırrını çözmek için Roma'da bulunan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden Giuseppe Etiope, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Babes-Bolyai Üniversitesi'nden Artur Ionescu ile birlikte bir çalışma yaptı. Kayalıklar arasında birçok noktada yanan gazın metan olduğu, ancak bu metanın nereden geldiğinin bilinmediğine ilişkin bilimsel çalışmaya dair yurt dışında bir makale de yayımlandı.İLK OLİMPİYAT ATEŞİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yanartaş, Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar süren tarihi Likya Yolu üzerinde bulunuyor. Yanartaş'ın ateşi ilk olimpiyat ateşi olarak da kabul ediliyor. 2016 yılında Soçi'de düzenlenen olimpiyatlara, buradan sembolik ateş götürülmüştü.


Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Olimpiyat, Doğalgaz, Antalya, Çıralı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika

Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
15:47 Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:27 Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
15:24 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
15:14 Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu!
15:06 Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı! Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 15:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement