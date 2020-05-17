Asırlardır Türklerin yaşadığı Bezmer Köyü Ramazan'da yeni minaresine kavuştu - Son Dakika

Asırlardır Türklerin yaşadığı Bezmer Köyü Ramazan'da yeni minaresine kavuştu

Asırlardır Türklerin yaşadığı Bezmer Köyü Ramazan'da yeni minaresine kavuştuSofya, (DHA) ? (ÖZEL HABER) Bulgaristan'da Tuna boyunca yer alan Dobruca ovası, asırlardan beri Türklerin yoğun yaşadığı bir yer oldu.

Asırlardır Türklerin yaşadığı Bezmer Köyü Ramazan'da yeni minaresine kavuştu

Sofya, (DHA) ? (ÖZEL HABER) Bulgaristan'da Tuna boyunca yer alan Dobruca ovası, asırlardan beri Türklerin yoğun yaşadığı bir yer oldu. O köylerden biri eski adı Avdullah olan Bezmer köyü. 1983 yılında sosyalizm yasaklarının bulunduğu dönemde, köyün tek camisine tenekeden yapılmış bir minare konulmuştu. Ramazan günlerinde gönüllülerin yardımıyla köy camisi ve Müslümanlar, yeni minaresine kavuştu.

Bulgaristan'ın 1989 yılına kadar 2 bin 200 kişilik nüfusuyla Dobriç ilinin en büyük köylerinden olan Bezmer (Avdullah), bugün sadece 400 kişilik nüfusa sahip bir yerleşim yeri. Türklerin, 1989 büyük göçü ardından, nüfusu azalan köyde yeni bir canlanma dönemi yaşanıyor. Ramazan ayında köyün eski minaresini değiştirmek isteyen Müslümanlar, aralarında topladıkları yardımlarla camiye 16 metre yüksekliğinde, yarım ton demir konstrüksiyondan bir minare dikti. Bezmerli Erol Hakkı minare için gerekli malzemeleri aldı ve Nejdet Bayraktar ise minarenin ustalığını karşılıksız üstlendi. Elbirliği ile köyün tek camisinin minaresini yenilendi.

ELBİRLİĞİ İLE MİNARE YENİLENDİ

Minareyi yapan usta Nejat Bayraktar 'Köylü olarak bir karar aldık, amcaoğlu Erol ile birlikte camimize bir hayır işi yapalım dedik. Elimizden geldiği kadar. Minaremiz epey eski ve ufaktı. Elimizden geldiğince minaremizi yeniledik. İnşaat malzemelerini Romanya'dan temin ettik, sağ olsun oradaki arkadaşlar da yardımcı oldu. Malzemelere uygun fiyat verdiler ve minare tamamen demir konstrüksiyon oldu. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun' dedi.

EROL HAKKI 'RAMAZANDA HAYIR İŞLERİ YAPIN'

Minare için gerekli malzemeleri temin eden Erol Hakkı ise '1983'te bir minare yapılmıştı, ama çok küçük ve ufaktı. Daha iki sene önce bir hayır yapalım dedim bu köye. İkimizin kararıyla gittik aldık malzemeleri. Sağ olsun köylüler de biraz destek oldu, üçer beşer leva kimin gönlünden ne koptuysa verdi. Ramazan ayında böyle hayırlar yapmamız lazım. Köylülere tavsiyem Ramazanda böyle yardım ve hayır işleri yapsın' dedi.

'AZ PARAYLA ÇOK İŞ BAŞARMAK İSTİYORUZ'

Nejdet Bayraktar, 'Umarım gelecek Ramazanlarda, içerde kilim eksikliğimizi gideririz. Geçen yıl yine köylülerin yardımıyla döşemelerini yaptık. Az parayla birçok işler başarmaya çalışıyoruz. Sağılığımız müsaade ettikçe buna devam edeceğiz' dedi. Bayraktar yeni planları arasında köye, hayatını yitirenlerin yıkanıp kefenlendiği gasilhane yapmak olduğunu söyledi.

Yarım ton ağırlığındaki minarenin dikilmesi için, köyün bağlı olduğu ilçenin Bulgar ve Hristiyan olan Tervel Belediye Başkanı Simeon Simeonov, destek sağlayarak özel vinç yolladı ve montaj hizmeti karşılıksız yapıldı. 16 metre yükseklikteki minareyi Erol ve Nejdet, 10 günde tamamladı.

'DOBRUCA HOŞGÖRÜ OVASI'

Belediye Başkanı Simeon Simeonov 'Dobruca'da asırlardan beri Hristiyanlar ve Müslümanlar barış içinde yaşıyor. Bu hoşgörü yaşantımızda olduğu gibi, bütün bayramlarda da hissediliyor. Hangi dinin olursa olsun, bir dini ibadet yeri için gönlümüz her zaman açıktır' dedi ve Ramazan ayında Bezmer Müslümanları yeni minarelerine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Caminin imamı Hasan Hoca başta olmak üzere, köylüler de iki hayırsever vatandaşa teşekkür ederek 'Allah razı olsun ustalarımızdan. Bu minareyi yaptılar camimize. Bu köyden kim yardım ettiyse, Allah razı olsun cümlesinden' dedi. Hasan Hoca cami etrafını sarmalayan eski mezar taşları hakkında da bilgi verdi. 150- 200 yıllık taşların bulunduğu cami bahçesi, adeta Dobruca'da Müslüman varlığının sessiz kanıtı olmuş.

ATALARIMIZIN ADI BU TAŞLARDA YAZILI

Zorunlu isim değiştirme sürecinde Müslüman mezarların sosyalist yönetim tarafından yok edildiği 1985 ? 89 yıllarında, eski Türk mezarlığında taşlar sökülüp, camide saklanmış. 1989 yılındaki demokratik değişimlerden sonra, cami bahçesi bu taşların ebedi mekanı oldu. Hasan Hoca 'Sadece dinimizi değil bu camide Türklüğümüzü de yaşattık. Ecdadımızın adına biz hala buralarda yaşıyoruz. Atalarımızın adı burada yazılıdır. Türklüğümüzün, ecdadımızın göstergesidir. Onların sayesinde biz buradayız?.

Cami encümeni Mustafa Üzeyir ise 'Avdullah köyünün çok eski zamanlardan beri tarihe yazılmış satırları vardır. Eskiden daha fazla Müslüman bu topraklarda yaşardı. Göçten dolayı azalmış olsa da, Müslüman halkı yine burada kendi ibadetlerini yerine getiriyor' dedi.

Asırlardır Türklerin yaşadığı Bezmer Köyü Ramazan'da yeni minaresine kavuştu

Bulgaristan, Dobruca, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asırlardır Türklerin yaşadığı Bezmer Köyü Ramazan'da yeni minaresine kavuştu - Son Dakika

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