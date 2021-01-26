"Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi" projesi tanıtıldı - Son Dakika

"Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi" projesi tanıtıldı

26.01.2021 16:31

Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen "Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen "Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Levent Vadisi Seyir Terası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Hulusi Teke, Levent Vadisi'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmaların sona ermesiyle daha fazla yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise FKA'ya projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Yapılan seyir terasından başlanarak bugüne kadar gelen süreçlerde her zaman yanımızda oldular. Burayı çok sahiplendiler. İnşallah projenin tamamlanmasıyla burası hem ilimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz için önemli bir turizm merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, projede salıncak, yamaç salıncağı, zipline, atv cross safari, asma çelik köprü, peyzaj ve rekreasyon alanlarının olduğunu kaydetti.

Levent Vadisi, Malatya, Turizm, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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