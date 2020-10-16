Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu - Son Dakika

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu

16.10.2020 11:56
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu.

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu. Açlıktan öldüğü değerlendirilen dağ keçisi, adaya turist götüren yat kaptanı tarafından gömüldü.

Demre ilçesine bağlı Kekova Bölgesi Gökkaya Koyu'ndaki Aşırlı Adası'na yaklaşık 19 yıl önce dağ keçileri bırakıldı. Mavi yolculuk ile adaya gelenler tarafından beslenen dağ keçilerinden çoğunluğu zaman içerisinde evcilleşti. Sayıları, avcılara ve hastalıklara rağmen her geçen gün artan dağ keçileri, koronavirüs salgınında mavi yolculukların yok denecek kadar az yapılması nedeniyle bakımsız kaldı.  Yat kaptanı Yusuf İbrikçi, turist götürdüğü adada, ölmüş bir dağ keçisi buldu. İbrikçi, "Adaya çıktığımızda bir dağ keçisinin yerde yattığını gördüm. Hemen yanına gittim. Ne yazık ki ölmüştü. Toprak kazarak, gömdüm. Bakımsızlıktan ve gıdasızlıktan öldüğünü zannediyorum. Çünkü bu keçileri, yaz döneminde mavi yolculuğa çıkan yat kaptanları besliyordu. Pandemi nedeniyle mavi yolculuğa çıkan yat çok az oldu. Şubattan bu yana bölgeye neredeyse hiç yağmur yağmadı. Adadaki keçilerin yiyeceği olan yeşil otsu bitkiler kurudu. Bu nedenle keçilerin hepsi çok zayıf. Bu keçiler Demre turizminin, doğanın bir güzelliği. Yetkililer kısa sürede bu keçilere beslenme takviyesi yapmalı. Yoksa diğerleri de ölebilir. Bu güzellik yok olmasın" diye konuştu.


Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu

dağ keçisi, turist, Demre, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim         
10:35
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda         
10:03
Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi         
09:45
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor         
09:00
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:11:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei