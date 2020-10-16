Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu. Açlıktan öldüğü değerlendirilen dağ keçisi, adaya turist götüren yat kaptanı tarafından gömüldü.

Demre ilçesine bağlı Kekova Bölgesi Gökkaya Koyu'ndaki Aşırlı Adası'na yaklaşık 19 yıl önce dağ keçileri bırakıldı. Mavi yolculuk ile adaya gelenler tarafından beslenen dağ keçilerinden çoğunluğu zaman içerisinde evcilleşti. Sayıları, avcılara ve hastalıklara rağmen her geçen gün artan dağ keçileri, koronavirüs salgınında mavi yolculukların yok denecek kadar az yapılması nedeniyle bakımsız kaldı. Yat kaptanı Yusuf İbrikçi, turist götürdüğü adada, ölmüş bir dağ keçisi buldu. İbrikçi, "Adaya çıktığımızda bir dağ keçisinin yerde yattığını gördüm. Hemen yanına gittim. Ne yazık ki ölmüştü. Toprak kazarak, gömdüm. Bakımsızlıktan ve gıdasızlıktan öldüğünü zannediyorum. Çünkü bu keçileri, yaz döneminde mavi yolculuğa çıkan yat kaptanları besliyordu. Pandemi nedeniyle mavi yolculuğa çıkan yat çok az oldu. Şubattan bu yana bölgeye neredeyse hiç yağmur yağmadı. Adadaki keçilerin yiyeceği olan yeşil otsu bitkiler kurudu. Bu nedenle keçilerin hepsi çok zayıf. Bu keçiler Demre turizminin, doğanın bir güzelliği. Yetkililer kısa sürede bu keçilere beslenme takviyesi yapmalı. Yoksa diğerleri de ölebilir. Bu güzellik yok olmasın" diye konuştu.