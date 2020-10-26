Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek - Son Dakika

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek

26.10.2020 09:15
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek, System.String[]

ANTALYA'nın Kekova bölgesindeki Aşırlı Adası'nda bulunan dağ keçilerinden birinin ölmesi, diğerlerinin ise hasta ve zayıf düşmesi üzerine harekete geçildi.

ANTALYA'nın Kekova bölgesindeki Aşırlı Adası'nda bulunan dağ keçilerinden birinin ölmesi, diğerlerinin ise hasta ve zayıf düşmesi üzerine harekete geçildi. Demre Belediyesi tarafından dağ keçilerine yiyecek ve içecek bırakıldı.

Demre'ye bağlı Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nun hemen yanındaki Aşırlı Adası'nda yüzlerce dağ keçisi yaşıyor. Yıllar önce adaya bırakıldıktan sonra sayıları hızla çoğalan dağ keçileri, özellikle adaya tekneyle turist getiren tekne sahipleri tarafından besleniyor. Geçen hafta yat kaptanı Yusuf İbrikçi, müşterilerine dağ keçilerini göstermek için Aşırlı Adası'na gittiği sırada dağ keçilerinden birinin öldüğüne şahit oldu. Ölen dağ keçisini gömen Yusuf İbrikçi, keçilerin bu yaz havaların kurak gitmesi, pandemi nedeniyle az sayıda yapılan yat turları nedeniyle adaya yiyecek bırakılmaması sonrası zayıf düştüğünü gördü.

Yusuf İbrikçi'nin çektiği fotoğrafları paylaşmasının ardından Demre Belediyesi harekete geçti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediye ekiplerine durumu inceletti. Ardından belediye atölyesinde üstü kapalı çelik bir yemlik ve su kapları yaptırıldı. Dağ keçileri için yonca ve yem satın alındı. Bir veteriner hekim eşliğinde hazırlanan yemlik, su kapları, yonca balyaları, yem çuvalları ve tatlı su dolu bidonlar Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan bir yata yüklenerek, ekipler eşliğinde Aşırlı Adası'na götürüldü. Ekipler kapları, yonca balyalarını, yemleri taşıyarak karaya çıkardı. Yatın geldiğini gören dağ keçilerinden bir grup hemen kıyına indi. Ekipler kapları yerleştirdi. Kaplara yem, yonca ve su doldurdu, ardından keçiler beslendi. Yakalanabilen dağ keçileri, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Bazı hastalıklara karşı iğne ile aşı yapılan keçilere en az 15 gün yetecek yem ve su bırakıldı. Keçilerin durumunu kamuoyuna yansıtan yat kaptanları Yusuf İbrikçi ve Ertuğrul Çil de davet edilerek, çalışmalara katıldı.'KENDİ ADIMA MUTLU OLDUM'Yat kaptanı Yusuf İbrikçi, "Geçen hafta bu adaya yolcularımızla birlikte geldiğimizde keçilerin kötü halde olduğunu gördüm. Bir tanesinin de öldüğünü gördük. Bunu hep birlikte gömdük. Ben hemen belediyeyi aradım. Sağ olsun belediyemiz bu konuda çok hassastır. Buraya bugün hep birlikte geldik, veteriner arkadaşlarımızla. Yakalayabildiğimiz keçilerin burada tedavisini sürdürdük. Suyunu, yemini koyduk. Belediyeye bu konuda duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Kendi adıma mutlu oldum" dedi.'BU KEÇİLER DEMRE'MİZİN DOĞAL GÜZELLİĞİ'

Demre Belediyesi veterineri Ömer Kocagöz de "Aşırlı Adası'nda yaşayan doğal keçilerin zor durumda olduğunu, bir tanesinin de ölmüş olduğunu basından öğrendik. Belediye başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda olay yerine vardık. Keçilerimizin beslenme odaklarını oluşturduk. Bu keçiler Demre'mizin doğal güzelliği. Onları koruyalım, besleyelim ve yaşatalım" diye konuştu.


Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek

Demre Belediyesi, Veteriner, Gökkaya, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı
26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:10
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti         
07:31
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı         
07:13
Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu         
01:16
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi         
23:23
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei