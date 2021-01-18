Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

18.01.2021 11:38

- Yıkılan binalardan kalan asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor 150 yıldan 350 yıla kadar eski kütüklerden harika ürenler elde ediyor Yarım asırlık ahşap oyma ustası Talip Bıçak;

- Yıkılan binalardan kalan asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

150 yıldan 350 yıla kadar eski kütüklerden harika ürenler elde ediyor

Yarım asırlık ahşap oyma ustası Talip Bıçak;

"350 yıllık camiden çıkma ağaç parçalarına oyma yapmışlığım var"

"Bizim işimiz sabır isteyen bir iştir, bu işi en başta sevmek gerekiyor"

"Sanat sonsuzdur ve hayal gücüyle bağlantılıdır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yarım asırlık ahşap oyma ustası Talip Bıçak, 150 yıldan 350 yıla kadar eski ağaç kütüklerini işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Ahşap oyma ustası Talip Bıçak, küçük yaşlarda Arnavut asıllı bir ustadan öğrendiği ahşap sanatını yaşatmaya çalışıyor. Bugüne kadar birçok eser üreten Bıçak, sanatında meşe, gürgen, kestane, ceviz gibi dayanıklı ve tarihi ağaç parçalarını tercih ediyor. Ağaç parçalarını özellikle Karadeniz bölgesinde yıkılan ahşap evlerden toplayan Bıçak, 150 yıldan 350 yıla kadar eski kütükleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

"350 yıllık camiden çıkma ağaç parçalarına oyma yapmışlığım var"

Konuyla ilgili konuşan yarım asırlık ahşap sanatçısı Talip Bıçak, "Eski ağaç lazım olduğu zaman genellikle Karadeniz yörelerini tercih ediyoruz. Bu bölgelerde yıkılan evlerin ana direği olan dış kütükleri kullanıyorum. Evin tarihi 150 yıllık meşe ağacının da büyüklüğünü düşündüğümüz zaman çok eski olduğunu anlayabiliyoruz. Ben o eski kütüklerden kendime biçtirdim. 350 yıllık camiden çıkma parçalara da oyma yapmışlığım var. Kırılan parçalara ekleme yaptım ve tamamladım" diye konuştu.

"Sanat sonsuzdur ve hayal gücüyle bağlantılıdır"

Oyma sanatının sabır isteyen bir iş olduğunun altını çizen Bıçak, ustanın usta olabilmesi için yetiştirdiği çırağın kendisini geçmesi gerektiğini söyledi. Bıçak, "Bu işi en başta sevmek, hatta severek başlamak gerekiyor. Bir çırağı yetiştirmek istediğinizde ortalama bir buçuk senede öğrenebilir. Oyma sanatı sonsuzdur. Ben bunları yaptım ve öğrendim diye bir şey yok. Sanat sonsuzdur ve senin hayal gücünle bağlantılıdır. Ben 50 yıldır bu işin içindeyim ama dört dörtlük oymacıyım diyemiyorum. Öğrettiğin çırak seni geçmezse sen usta değilsin çok şükür beni geçenler oldu. Bizim işimiz sabır isteyen bir iştir. Çırak yetiştirmek bu çağda oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Eskişehir, Karadeniz, Arnavut, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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