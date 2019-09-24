Asırlık ağaçların röntgeni çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle anıt ağaçların durumuna ilişkin rapor hazırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ağaçlara yönelik tedavi çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi görevlileri tarafından İzmit Yürüyüş Yolu, Karamürsel Ereğli ve Başiskele Cuhane'deki 226 ağacın röntgen çekimlerinin tamamlandığı, elde edilen veriler ışığında, ağaçların durumu hakkında rapor hazırlama aşamasına gelindiği bildirildi.

Açıklamada, hazırlanan raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kuruluna sunulacağı belirtilerek, "Kurulun rapor üzerine yapacağı inceleme sonrasında vereceği karara göre tedavi çalışmalarına başlanacak. Büyükşehir Belediyesi orman mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolu'nda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varılmıştı. Yapılan iş birliği kapsamında akustik tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilmesi sağlandı." ifadelerine yer verildi.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçlarının önemine işaret edilen açıklamada, 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu anki Yürüyüş Yolu'nun her iki yanına diktirilen çınar ağaçlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındığı aktarıldı.