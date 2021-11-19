ASIRLIK 'AĞASAR' GELENEĞİ RENKLERİ BİNALARDA - Son Dakika

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TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde zaman içinde kötüleşen binaların dış cepheleri, 'Ağasar' olarak bilinen, kadınlarla kız çocuklarının özellikle yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli elbise kültürünün renkleriyle boyandı. Asırlık geleneğin yaşatıldığı ilçe, rengarenk binalarla yeni görünüm kazandı. İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, 'Geleneğimizin renkliliğini binalarımıza yansıttık. Hem kültürümüze hizmet etmiş olduk hem de cıvıl cıvıl bir ilçe merkezimiz olduö dedi.

Şalpazarı Belediyesi, ilçede zaman içinde kötüleşen binaların dış cephelerini güzelleştirmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında binaların dış cepheleri, yörede 'Ağasar' olarak da bilinen, kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşamlarının yanı sıra özellikle bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengarenk elbise kültürüne ait renkleriyle boyandı. Resmi binaların dış cephelerine de 'Ağasar' kültürü renkleri yansıtılan ilçede, işletmelerin tabelaları da tek tipe dönüştürüldü. Asırlık geleneğin yaşatıldığı ilçe, rengarenk binalarla yeni görünüm kazandı.

'KÜLTÜRÜMÜZE HİZMET ETMİŞ OLDUK'

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, ilçenin giyim-kuşamındaki renkliliğin binalara işlendiğin belirten 'Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın sokak sağlıklaştırma projeleri kapsamında yaptığımız çalışmalarda 1'inci etap tamamlandı. Eskiden burada sıvası bile olmayan yapılar vardı. Bizim ilçe merkezimiz dar bir sokaktan oluşuyor. Yapılan çalışma ile ilçe merkezi daha ferah bir hale geldi. Tabela kirliliği ortadan kaldırıldı. 57 bina tamamlandı. İlçenin bütün binalarının aynı şekilde yapılmasını planlıyoruz. Bizim kültürümüzde rengarenk Ağasar kıyafetleri var. Giyim ve kuşamımızdaki renkliliği binalarımıza yansıttık. Bu anlamda hem kültürümüze hizmet etmiş olduk hem de böyle cıvıl cıvıl bir ilçe merkezimiz olduö dedi.

'BİNALARIMIZ DA BİZİM GİBİ CIVIL CIVIL'

İlçe sakini Havva Kahraman, çalışmadan memnun kaldıklarını söyleyerek, 'Eskiden bu cadde insanı boğuyordu. Kalabalık, değişik değişik evler ve tabelalar; ama şimdi çok ferah bir havası oldu. Şalpazarı giyindiğimiz rengarenk Ağasar kıyafetleri ile meşhur. Biz bu kıyafetleri giyinmeyi, cıvıl cıvıl olmayı seviyoruz. Binalarımızda da bizim gibi cıvıl cıvıl olduö diye konuştu.

'RENKLİLİĞİ SEVİYORUZ'

Ayşe Kahraman da 'Buradaki binalar eskiydi. Kimisi dökülmek üzereydi. İlçedeki binalar süslendi. Güzel oldu. Yapanların ellerine sağlık. Biz zaten renkliliği seviyoruzö şeklinde konuştu.