KASTAMONU - Asırlık ahşap ile yapılan Azdavay Atlı Turizm Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yapıların büyük bölümünde eski ambar ve samanlıklardan çıkan ahşabın kullanıldığı, belediyeye ait Atlı Turizm Merkezi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve geçmişin izlerini bulmak isteyenleri bekliyor.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Atlı Turizm Merkezi'nde, köylerde fonksiyonunu tamamlamış ambarlar ve samanlıklardan çıkarılan ahşap ile kafe, mescit ve atlar için samanlık yapıldı.

Yaklaşık 100 yıllık ahşap malzemelerin kullanıldığı yapılar, geçmişin izlerini taşıyor.

Rahvan atlarının da bulunduğu merkez, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine, Atlı Turizm Merkezi'nin 70 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Doğa turizminde marka olmayı hedeflediklerini anlatan Civelek, "Aynı zamanda burada ata binmek, ata dokunmak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Özellikle atlı turizmdeki hedefimiz insanların ata binmesinden para kazanmak değil. 'İyi ki buraya geldik' dedirtebilecek aktiviteler koymayı hedef koyduk. Piknik alanları oluşturduk. Çocukların eğlenebilmesi için macera parkuru hedefledik. 13 bin metrekarelik yapay göletimiz var." dedi.

Atlı Turizm Merkezi'ndeki birçok yapının, köylerdeki eski ambar ve samanlıklardan yapıldığını anlatan Civelek, şöyle devam etti:

"Burada yediden yetmişe her türlü aktivitenin yapılabileceği ve kameraların, dronların en güzel çekimleri ortaya koyabileceği bir kompleks oluştu. Atlı Turizm Merkezi'ndeki bütün yapılarımız en az 100 yıllık geçmişi olan yöresel mimaride yapılmış eserlerimiz. Bölgesindeki fonksiyonlarını yitiren ahşaba biz burada tekrar fonksiyon yükledik. Özellikle bütün hemşehrilerimizi, yurt dışından misafirlerimizi Azdavay Atlı Turizm Merkezi'nde hem güzel bir gün geçirmeye hem tarihi geçmişi yaşamaya ve atlı turizm başta olmak üzere birçok aktiviteyi yaşamaya bekliyoruz."

Ziyaretçiler merkezi beğeniyor

Vatandaşlardan Müyesser Öztürk Civelek ise turizm yatırımını çok beğendiklerini söyledi.

Doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini anlatan Civelek, ahşap yapılarla köy havası aldıklarını ifade etti.

Karabük'ten gelen Büşra Ankut ise tesisi çok beğendiğini vurgulayarak, "Buranın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzelliği herkesin görmesini temenni ediyorum." diye konuştu.