Asırlık Anadolu motifleri pullarda yaşatılacak - Son Dakika

Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması amacıyla birçok ürün üzerine işlenen asırlık kilim motifleri, PTT tarafından basılan pullarda da yerini alacak.

Duyguları, kültürel birikimi ve yaşamı sembolize eden "sinekli, seleser, koç boynuzu, aslan başı ve kurtağzı" motifleri, enstitü tarafından yapılan "Harman" koleksiyonu adlı çalışmayla pullara da basılarak ölümsüzleştirildi.

Adana Olgunlaşma Entitüsü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Adana ve Osmaniye yöresinde kilimler üzerinde yer alan motiflerle ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Coşkun, bu desenleri takıdan, süs eşyasına, aynadan fincana kadar yaklaşık 300 ürün üzerine işlediklerini dile getirdi.

"Harman" koleksiyonunda çalıştıkları kilim desenlerinin pullarda da yer alması için bunları PTT Genel Müdürlüğüne gönderdiklerini vurgulayan Coşkun, yapılan değerlendirme sonucu Anadolu motiflerinin basılmaya değer bulunduğunu belirtti.

Coşkun, kudreti ve asilliği simgeleyen "aslan başı", iyimserliği çağırıştıran "Kurtağzı", hasta bir annenin şifa bularak dirilişini anlatan "sinekli", eşini kaybetmiş bir kadının ağıdını ve hüznünü anlatan "seleser" ile doğum ve çoğalmayı simgeleyen "koç boynuzu" motiflerinin PTT tarafından "Anadolu Motifleri-3" başlığıyla basılarak tedavüle sunulduğunu ifade etti.

"Gurur verici"

Anadolu motiflerinin ölümsüzleşmesi adına pullarda yer almasının çok önemli olduğunu aktaran Coşkun, "Adana ve Osmaniye yöresindeki kilim desenlerinde yer alan motiflerin pullara basılmaya değer bulunması gurur verici." dedi.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü grafik bölümü öğretmeni Nuran Gözükara Demir de bölgedeki geleneksel kilim motiflerinin pullarda da yer almasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Demir, Türk ve İslam kültürünün geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.