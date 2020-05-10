Asırlık annelere 'Anneler Günü' ziyareti - Son Dakika

Asırlık annelere 'Anneler Günü' ziyareti

DÜZCE - Akçakoca protokolü Anneler Gününde 1 asra yaklaşan anneleri ziyaret ettiler. Ziyaret edilen 99 yaşındaki Şerife Gülen, çok mutlu olduğunu belirterek "Bu dünyada iyi başkanlık ve Kaymakamlık yaparsanız ahirette de iyi başkan, iyi Kaymakam olursunuz" dedi.

Akçakoca Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, Anneler Günü münasebetiyle asırlık annelere ve şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretler ilginç diyaloglara sahne oldu. Anneler Günü ziyaretlerinin ilki Şerife Gülen'e yapıldı. 99 yaşındaki Şerife Gülen çiçeklerini Nursen Yanmaz takdim etti. Şerife Gülen, bir isteğinin olup olmadığını soran Kaymakam Öztürk ve Başkan Yanmaz'a "Bu dünyada iyi başkanlık ve Kaymakamlık yaparsanız ahirette de iyi başkan, iyi Kaymakam olursunuz" dedi.

Protokol ardından Hatice Rabiye Karayel'e oldu. 100 yaşında olan asırlık çınar Hatice Rabiye nineye de çiçeklerini Nursen Yanmaz takdim etti. Burada da ev halkıyla bir süre sohbet eden idareciler, daha sonra diğer asırlık ninelerden Hatice Turanlı ve Nazmiye Özdemir'e bir ziyaret gerçekleştirerek Anneler Günü'nü kutladılar.

Kaymakam Öztürk, Başkan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz'ın son ziyaretleri ise Akçakoca'nın Cerablus şehidi Ercan Çelik'in baba evine oldu. Şehidimizin annesi Şehrinaz Çelik'e çiçek takdim edip Anneler Günü'nü tebrik ettiler.