Asırlık antika traktörler meydanlara süs oldu - Son Dakika

Asırlık antika traktörler meydanlara süs oldu

Asırlık antika traktörler meydanlara süs oldu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde restore edilen asırlık antika traktörler meydana süs oldu.

Asırlık antika traktörler meydanlara süs oldu

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde restore edilen asırlık antika traktörler meydana süs oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi, turistik potansiyelinin yanı sıra bir tarım kenti olan Süleymanpaşa'nın bu yönünü öne çıkaracak çalışmalara da imza atıyor. Süleymanpaşa'da modern tarımın uzun geçmişini vurgulamak üzere 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişine yerleştirilen antika traktörün ardından, Hayrabolu Caddesi ile Suna Kan Caddesinin kesiştiği alanda bir antika traktör daha sergilenmeye başlandı.

Her iki caddede devam eden çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde restore edilen ikinci antika traktör, oluşturulan platformun üzerine yerleştirilerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Yeni nesil eskilerin ne olduğunu görsün"

Traktörün platforma yerleştirilmesine nezaret ederek her iki caddede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kardeşimiz tarlada görmüştü. Çok eski ilk kullanılan traktörlerden. Bunları değerlendirelim istedik. Birde Allah razı olsun. Traktörlerin sahibiyle görüştük. Bunları meydanlarda sergileyelim. Yeni nesil eskilerin ne olduğunu görsün dedim. Kırmadılar bizi çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, atölyemizde restore ettiğimiz antika traktörü, sergilemek üzere alanda kurduğumuz platform üzerine yerleştirdik. Çok güzel bulundukları bölgeye ayrı bir heyecan fark katmış oldu. Biz bu tarihi traktörleri alarak şehre biraz hareket kattık. Buna benzer birçok noktada planlıyoruz" dedi.

Antika biçerdöver içinde çalışmalar başladı

Başkan Yüksel açıklamasının devamında tarihi biçerdöveri bulduklarını ve biçerdöveri üzerinde de gerekli restore yapmak için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Tarihi bir biçerdöver bulduk. Onu düzenleyeceğiz. Bunların hepsini kademeli olarak onarıyoruz. Önce tek tek elden geçiyor. bazı parçalarını yeniden yapıyoruz. Ondan sonrada sergileniyor. Hemde bulunduğu bölgede hareketliliği sağlamış oluyoruz. Vatandaşlarımızda farkında Süleymanpaşa'da son 1 yılda ciddi değişiklikler oldu" diye konuştu.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık antika traktörler meydanlara süs oldu - Son Dakika

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