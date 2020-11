Asırlık bağlarda ayva hasadı

MUŞ - Muş'taki asırlık bağlarda deneme amaçlı ekimi yapılan ayva fidanları ilk meyvelerini vermeye başladı.

Muş'taki bağlarda ayva hasadına başlandı. 7 yıl önce İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen ayva fidanlarından ilk meyveler alınmaya başlandı. Doğal ve hormonsuz olarak bin bir zorlukla yetiştirilen ayvalar, ağaçlardan toplanarak tezgahlardaki yerini aldı. Ayva hasadı yapan bağcı Maşallah Karakaya, ayva fidanlarını Ödemiş'ten getirdiklerini ve ilk etapta toplam 50 fidan diktiklerini söyledi. Daha fazla ekim yapmak için yer hazırlığı yaptığını ifade eden Karakaya, "Muş'ta 'ayva yetişmez' diyorlardı. Halbuki çok güzel ayva yetişiyor. Muş'un mevsimi ayvaya uygun. 7-8 yıl önce bu fidanları getirdik. Son 1-2 yıldır ağaçlarımız tam verime girdi. Yılda 600-700 kilo arasında ağaçlardan ayva alıyoruz. Bağlarda en son toplanması gereken meyve ayvadır. Ayva soğuk havada biraz daha olgunlaşıyor. Birkaç gün içerisinde ayvaların tamamını toplayıp satacağız. Her bir ağaçtan 40-50 kilogram ayva topluyoruz. Ağaçlar her geçen yıl daha iyi verim veriyor. Muş'ta ayva ticaretini ilk biz yapmaya başladık. Diğer bağlarda da yeni yeni ticaretine başlandı. Denediler ve olumlu sonuç alınca onlarda daha fazla ekim yapmaya başlayacaktır" dedi.