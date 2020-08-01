Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli - Son Dakika

Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Aksu köyünde, bir asrı aşkın süredir yaşatılmaya çalışılan, komşu mahallelerin bir diğerine misafir olup ağırlandığı bayram geleneği, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamadı.

Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Aksu köyünde, bir asrı aşkın süredir yaşatılmaya çalışılan, komşu mahallelerin bir diğerine misafir olup ağırlandığı bayram geleneği, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamadı.

Şıhlar, Hacıoğlu, Yukarı Aksu, Hatlar ve Güney mahallerinden oluşan toplam 448 haneli, 580 nüfuslu Aksu köyünde, Ramazan ve Kurban bayramlarında yüzyılı aşkın süredir belirlenen bir günde 4 mahalle komşu mahalleye misafir oluyor.

Özellikle yaz döneminde nüfusun 2 bine yaklaştığı köyde, bayram günleri komşu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, bayramlıklarını giyerek gruplar halinde konuk olunacak mahalleye gidiyor ve burada evlerde en iyi şekilde hazırlanan sofralarda ağırlanıyor, sohbetler ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in okunuyor.

Kabir ziyaretinin de gerçekleştirildiği köyde vatandaşlar, bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne de olsa İstanbul, Antalya gibi çeşitli kentlerin yanı sıra yurt dışından da gelerek geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen geleneğin bu yıl ilk kez yapılamamasından dolayı hüzün yaşasa da salgının bir an önce son bulup geçmişte olduğu gibi bir arada geçirecekleri bayramların ümidini taşıyor.

"Bu bayramı buruk geçiriyoruz"

Aksu köyü muhtarı Mehmet Ergirdi, AA muhabirine, uzun yıllar önce çevre mahalle ve köylerden gelen vatandaşların bayram namazını Yukarı Aksu Mahallesi'nde bulunan tarihi camide kıldıklarını ve o tarihten bu yana bayramın ilk gününü bu mahallede bir arada karşıladıklarını söyledi.

Sonraki günler diğer mahallelere gidilerek konuk olunduğunu ve insanlar arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlendirildiğini belirten Ergirdi, "Antalya'da yaşayan oğlum bayram heyecanındaki bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne geliyor. Hatta bunu yaşamak için birkaç günlüğüne Almanya'dan gelenler var. Bu bir dayanışma ortamı." diye konuştu.

Ergirdi, bir asrı aşkın süredir devam ettirdikleri geleneğe bu yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını, bu durumun kendilerini üzse de uygulamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların salgına karşı tedbirlere uymasının önemli olduğunu anlatan Ergirdi, "Burada vatandaşların bizden, kolluk kuvvetlerinden veya caydırıcı cezalardan korkmalarının bir anlamı yok. Bizler denetler, geçeriz ama öncelikle herkes kendini korumak zorunda. Biz vatandaşlarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda çok duyarlıyız, vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergirdi, pandemi sürecinin tüm toplumu etkilediğini ancak yetkililerin hassasiyeti ve çalışmaları sayesinde daha büyük hadiselerle karşı karşıya kalınmadığını aktararak, "Bu bayramı buruk geçiriyoruz ama bu durum bizim sağlığımız açısından önemli. İnşallah bundan sonraki bayramları daha huzurlu, mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçiririz." dedi.

"Salgın dolayısıyla birbirimizle bayramlaşıp kucaklaşamıyoruz"

Köy sakinlerinden İzzet Keleş de koronavirüs nedeniyle sevdiklerini ziyaret edemediklerini söyleyerek, "Salgın dolayısıyla birbirimizle bayramlaşıp kucaklaşamıyoruz ama bu şekilde olması daha iyi. Salgını yaysak daha mı iyi olacak? Yeter ki bu bela gitsin başımızdan. Sağlığı iyi olana her gün bayram." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ayşe Yaylacı ise önceki bayramlarda mahalle mahalle dolaşıp bir arada bayramı yaşadıklarını ancak bu yıl diğer bayramlardan farklı olarak birbirlerinden uzak durmak zorunda olduklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Zonguldak, Devrek, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı         
12:14
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor         
12:08
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor         
12:01
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı         
11:41
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı         
11:26
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı         
11:23
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor         
10:43
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü         
10:43
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor         
10:29
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu         
10:11
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı         
09:46
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor         
09:26
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz         
09:07
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim 100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim         
08:34
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti         
01:36
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş         
00:17
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi         
21:33
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu         
21:32
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı         
20:36
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!         
20:09
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu         
19:36
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı         
18:54
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi         
17:42
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş         
17:07
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 17:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei