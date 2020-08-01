Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Aksu köyünde, bir asrı aşkın süredir yaşatılmaya çalışılan, komşu mahallelerin bir diğerine misafir olup ağırlandığı bayram geleneği, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamadı.

Şıhlar, Hacıoğlu, Yukarı Aksu, Hatlar ve Güney mahallerinden oluşan toplam 448 haneli, 580 nüfuslu Aksu köyünde, Ramazan ve Kurban bayramlarında yüzyılı aşkın süredir belirlenen bir günde 4 mahalle komşu mahalleye misafir oluyor.

Özellikle yaz döneminde nüfusun 2 bine yaklaştığı köyde, bayram günleri komşu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, bayramlıklarını giyerek gruplar halinde konuk olunacak mahalleye gidiyor ve burada evlerde en iyi şekilde hazırlanan sofralarda ağırlanıyor, sohbetler ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in okunuyor.

Kabir ziyaretinin de gerçekleştirildiği köyde vatandaşlar, bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne de olsa İstanbul, Antalya gibi çeşitli kentlerin yanı sıra yurt dışından da gelerek geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen geleneğin bu yıl ilk kez yapılamamasından dolayı hüzün yaşasa da salgının bir an önce son bulup geçmişte olduğu gibi bir arada geçirecekleri bayramların ümidini taşıyor.

"Bu bayramı buruk geçiriyoruz"

Aksu köyü muhtarı Mehmet Ergirdi, AA muhabirine, uzun yıllar önce çevre mahalle ve köylerden gelen vatandaşların bayram namazını Yukarı Aksu Mahallesi'nde bulunan tarihi camide kıldıklarını ve o tarihten bu yana bayramın ilk gününü bu mahallede bir arada karşıladıklarını söyledi.

Sonraki günler diğer mahallelere gidilerek konuk olunduğunu ve insanlar arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlendirildiğini belirten Ergirdi, "Antalya'da yaşayan oğlum bayram heyecanındaki bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne geliyor. Hatta bunu yaşamak için birkaç günlüğüne Almanya'dan gelenler var. Bu bir dayanışma ortamı." diye konuştu.

Ergirdi, bir asrı aşkın süredir devam ettirdikleri geleneğe bu yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını, bu durumun kendilerini üzse de uygulamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların salgına karşı tedbirlere uymasının önemli olduğunu anlatan Ergirdi, "Burada vatandaşların bizden, kolluk kuvvetlerinden veya caydırıcı cezalardan korkmalarının bir anlamı yok. Bizler denetler, geçeriz ama öncelikle herkes kendini korumak zorunda. Biz vatandaşlarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda çok duyarlıyız, vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergirdi, pandemi sürecinin tüm toplumu etkilediğini ancak yetkililerin hassasiyeti ve çalışmaları sayesinde daha büyük hadiselerle karşı karşıya kalınmadığını aktararak, "Bu bayramı buruk geçiriyoruz ama bu durum bizim sağlığımız açısından önemli. İnşallah bundan sonraki bayramları daha huzurlu, mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçiririz." dedi.

"Salgın dolayısıyla birbirimizle bayramlaşıp kucaklaşamıyoruz"

Köy sakinlerinden İzzet Keleş de koronavirüs nedeniyle sevdiklerini ziyaret edemediklerini söyleyerek, "Salgın dolayısıyla birbirimizle bayramlaşıp kucaklaşamıyoruz ama bu şekilde olması daha iyi. Salgını yaysak daha mı iyi olacak? Yeter ki bu bela gitsin başımızdan. Sağlığı iyi olana her gün bayram." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ayşe Yaylacı ise önceki bayramlarda mahalle mahalle dolaşıp bir arada bayramı yaşadıklarını ancak bu yıl diğer bayramlardan farklı olarak birbirlerinden uzak durmak zorunda olduklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydetti.