Asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Manisa'da taşınmaz tabiat varlığı olan asırlık çınar ağacının devrilmesi, muhtarlık binası ve bir otomobilde hasara neden oldu.

Manisa'da taşınmaz tabiat varlığı olan asırlık çınar ağacının devrilmesi, muhtarlık binası ve bir otomobilde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahalle Muhtarlığı arkasındaki alanda bulunan, taşınmaz tabiat varlığı olarak tescilli çınar ağacı, gövdesindeki çürüme nedeniyle gürültülü bir şekilde devrildi.

Devrilen ağaç, muhtarlık binasında ve park halindeki Murat Köroğlu'na ait 17 DV 092 plakalı otomobilde hasara yol açtı.

Ağacın devrildiği anda sokaktan geçenler, şans eseri yara almadı.

Olayın ardından sokak trafiğe kapatılırken, Yunusemre Belediyesi ekipleri, çınar ağacını motorlu testereyle keserek temizlik çalışması yaptı.

Otomobil sahibi Murat Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde otururken büyük bir gürültü duydum ve balkona çıkıp baktığımda, çınar ağacının otomobilimin üzerine devrildiğini gördüm. Daha sonra polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Çok şükür kimseye zarar gelmedi." dedi.

Çalışmaların ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Asırlık çınar ağacı muhtarlık binası ve otomobilin üzerine devrildi

Yunusemre, Köroğlu, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:29 Kaynak: AA
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