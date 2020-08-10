Asırlık çınar ağacında dilek tutma geleneği devam ediyor - Son Dakika

Asırlık çınar ağacında dilek tutma geleneği devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris İlçesine 30 kilometre mesafe de bulunan Turistik Bayır Mahallesi'nin simgesi Asırlık çınar ağacı dilek tutmaya gelen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

1995 yılında Anıt Ağaç olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının etrafında üç tur atmanın insanın ömrünü uzattığına ve dilenen dileklerin kabul olduğuna inanılan ve birkaç yıl önce aşırı rüzgardan dalları zarar gören ağaç vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Marmaris'e 30 kilometre mesafede ki Bayır köyünde bulunan ve Anıtlar Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillenen 2 bin yaşında olduğu tahmin edilen Çınar ağacı yıllara meydan okuyor. Köylülerin gözü gibi baktığı ağaç yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Etrafında kurulan çay bahçelerinde ise köylü kadınların yaptıkları gözlemeler ve dağlardan topladıkları kekik, adaçayı gibi ürünler satılıyor.

80 yaşındaki doğma büyüme Bayır Mahalleli olan ve ağacın bulunduğu alanda gözleme satışı yapan Gül Hanım, ağacın etrafında dönerek dilek tutan vatandaşların buraya geldiğini belirterek, Her şey önce Allah'tan gelir. İnsanlar geliyor, dilekler tuttuklarını söylüyolar, bazıları oldu diyor bazıları yine geliyor" dedi.

Ağacın etrafında dönerek dilek tutan genç bir çift ise Mersin'den geldiklerini, Anıt Ağacı ziyaret ederek dilek tuttuklarını ifade etti.