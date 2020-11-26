Asırlık çınar Bekir dede sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu - Son Dakika

Asırlık çınar Bekir dede sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu

26.11.2020 12:23
Asırlık çınar Bekir dede sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu, System.String[]

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Hacı Bekir Emrecik, sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu olduğunu söyledi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Hacı Bekir Emrecik, sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Karasu Mahallesi'nde, oğlu Fırat Emrecik, gelini ve 5 torunuyla kalan asırlık çınar Hacı Bekir Emrecik, dinçliğiyle dikkati çekiyor.

1960 yılında evlenen, 12 çocuk ve 51 torun sahibi olan Hacı Bekir Emrecik, en küçük oğlu Fırat Emrecik'in yanında torunlarıyla yaşama tutunuyor.

Hayatı boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşan, kırsaldaki evinde tereyağı ve bal gibi doğal ürünlerle beslenen ve gençliğini ata binerek geçiren Emrecik, halen tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Zamanının büyük bölümünü torunlarıyla evde ve evinin yakınında ağaçların arasında dolaşarak geçiren asırlık çınar, sağlıklı yaşamını, doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu olduğunu ifade ediyor.

Hacı Bekir Emrecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kadar uzun yaşamın, önce Allah'ın bir lütfu olduğunu, sonra da sağlıklı bir yaşam sürmekten geçtiğini söyledi.

Hayvan otlatmanın yanında eskiden çok iyi ata bindiğini dile getiren Emrecik, "Ben eskiden çok iyi ata binerdim. Atla 15 dakikada Karayazı ilçe merkezine giderdim. Bazen arabalarla yarış tutardım. Başa baş gittiğimiz olurdu. Halen tereyağı ve bal yerim. Ben hiçbir şeyi dert etmedim. Ne gelirse Allah'tan gelir dedim, öyle yaşadım." diye konuştu.

"Ölmeden önce tek isteğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutmak"

Emrecik, "110 yılda 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan görev yaptı. 12 cumhurbaşkanı ve başbakanlar dönemini gördüm. Atatürk'ü şahsen görmedim ancak onun zamanında yaşadım. Vefatı nedeniyle düzenlenen bir programa da katıldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Emrecik, "Ölmeden önce tek isteğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutmak." ifadesini kullandı.

Asırlık çınarın oğlu Fırat Emrecik ise babalarına gözleri gibi baktıklarını, 110 yaşına gelen babalarının dinç olmasından da mutluluk duyduklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Karayazı, Erzurum, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık çınar Bekir dede sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu - Son Dakika


Son Dakika

Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum
Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı         
12:12
İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi         
11:55
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor         
10:53
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor         
10:47
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 12:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık çınar Bekir dede sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei