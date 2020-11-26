Asırlık çınar Bekir dede sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu - Son Dakika

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Hacı Bekir Emrecik, sağlığını doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Karasu Mahallesi'nde, oğlu Fırat Emrecik, gelini ve 5 torunuyla kalan asırlık çınar Hacı Bekir Emrecik, dinçliğiyle dikkati çekiyor.

1960 yılında evlenen, 12 çocuk ve 51 torun sahibi olan Hacı Bekir Emrecik, en küçük oğlu Fırat Emrecik'in yanında torunlarıyla yaşama tutunuyor.

Hayatı boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşan, kırsaldaki evinde tereyağı ve bal gibi doğal ürünlerle beslenen ve gençliğini ata binerek geçiren Emrecik, halen tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Zamanının büyük bölümünü torunlarıyla evde ve evinin yakınında ağaçların arasında dolaşarak geçiren asırlık çınar, sağlıklı yaşamını, doğal beslenmeye ve stressiz yaşama borçlu olduğunu ifade ediyor.

Hacı Bekir Emrecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kadar uzun yaşamın, önce Allah'ın bir lütfu olduğunu, sonra da sağlıklı bir yaşam sürmekten geçtiğini söyledi.

Hayvan otlatmanın yanında eskiden çok iyi ata bindiğini dile getiren Emrecik, "Ben eskiden çok iyi ata binerdim. Atla 15 dakikada Karayazı ilçe merkezine giderdim. Bazen arabalarla yarış tutardım. Başa baş gittiğimiz olurdu. Halen tereyağı ve bal yerim. Ben hiçbir şeyi dert etmedim. Ne gelirse Allah'tan gelir dedim, öyle yaşadım." diye konuştu.

"Ölmeden önce tek isteğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutmak"

Emrecik, "110 yılda 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan görev yaptı. 12 cumhurbaşkanı ve başbakanlar dönemini gördüm. Atatürk'ü şahsen görmedim ancak onun zamanında yaşadım. Vefatı nedeniyle düzenlenen bir programa da katıldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Emrecik, "Ölmeden önce tek isteğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutmak." ifadesini kullandı.

Asırlık çınarın oğlu Fırat Emrecik ise babalarına gözleri gibi baktıklarını, 110 yaşına gelen babalarının dinç olmasından da mutluluk duyduklarını belirtti.