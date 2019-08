"Asırlık çınar" çocukları ve torunlarıyla bayramlaştı

Muş'ta, 107 yaşındaki Kemal Türeli, 10 çocuğu ve 50 torunuyla bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İl merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Donatım köyünde yaşamını sürdüren Türeli, bayramın üçüncü gününü kendisini ziyaret eden çocukları ve torunlarıyla geçiriyor.

Kalabalık ailesiyle bayramlaşan, torunlarını seven Türeli, gelinlerini, çocuklarını ve torunlarını bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eşi Naile Türeli'yi 67 yıllık birlikteliğin ardından 2 yıl önce kaybeden Kemal Türeli, eşini de minnetle andı. Kemal Türeli, mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşine her zaman dua ettiğini söyledi.

Eşinin vefatıyla çocuklarının yanında kalmaya başladığını anlatan Türeli, çocuklarının kendisine çok iyi bakmasına rağmen kimsenin eşinin yerini tutamadığını vurguladı.

Türeli'nin 50 yaşındaki oğlu Cevdet Türeli ise babasının 10 çocuk ve 50 torunun bulunduğunu, bugün de bayram dolayısıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Babası dünyaya geldiğinde isminin nüfusa Fatma olarak kaydedildiğini ifade eden oğul Türeli, şunları anlattı:

"İsmi 'Fatma' olarak kaydedildiği için askerlik yapmamış. Bu konuda büyük sıkıntı yaşadık. Askerliğini yapamadığı için biraz geç evlenmek zorunda kalmış. 35 yaşında ismini Kemal olarak değiştirmiş. Askerlik şubesine başvurmuş ancak yaşı ilerlediği için askere kabul edilmemiş. Babam kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sabahları kalkıp bahçede geziyor. Sağlık durumu iyi. Annemin ölümünden sonra konuşmada sıkıntı yaşıyor. Bayramda çocuklarını ve torunlarını bir arada görünce daha mutlu oldu."

Köy sakinlerinden Mehmetcan Umut da köyün en yaşlısı olduğu için köylülerin her bayram Türeli'nin evine giderek bayramlaştığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

