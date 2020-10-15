Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar - Son Dakika

Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar

15.10.2020 10:16
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın kırsal Naip Mahallesi'nde göç eden leyleklerin yuva yaptığı asırlık çınar ağacının kuruyup yerinden sökülmesi üzerine, mahalle sakinleri yuvayı bozmadan yaptıkları demir direğin üzerine yerleştirdi.

TEKİRDAĞ'ın kırsal Naip Mahallesi'nde göç eden leyleklerin yuva yaptığı asırlık çınar ağacının kuruyup yerinden sökülmesi üzerine, mahalle sakinleri yuvayı bozmadan yaptıkları demir direğin üzerine yerleştirdi. Leyleğin bir yıl aradan sonra geldiğini söyleyen mahalle muhtarı Ferat Ataç, "Yeni platformdaki yuvasına gelecek mi diye sürekli gözlemledik. Geldi ve o yıl 4 yavru dünyaya getirdi. 2020 yılı mart ayında yine geldi ve yine 3 tane yavrusu oldu. Amacımız bu hayvanı yuvasından etmemekti. Yıllardır aksatmadan geliyordu köyümüze" dedi.

Göç eden leyleklerin uğrak yerlerinden biri olan Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Naip Mahallesi'nde, leyleklerin yuva yaptığı asırlık çınar ağacı kurudu. Kuruyan ağacın yerinden sökülmesi sırasında, vatandaşlar ağaç dallarında bir leylek yuvası olduğunu fark etti. Leyleğin yuvasının dağılmaması için getirilen bir iş makinesi ile birlikte yuva bozulmadan yerinden alındı. Ardından muhtar Ferat Ataç'ın girişimi ile ağacın bulunduğu alana demir bir direk dikilerek, leylek yuvası da tepesine konuldu. Bir yıl aradan sonra gelen leylek, ağaç yerine demir direğin tepesindeki yuvasına kondu.

Naip Mahallesi muhtarı Ferat Ataç, her göç döneminde leyleklerin mahallelerine geldiğini belirterek, yuva yaptıkları çınar ağacının kurumasıyla yerinden sökülmesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Ataç, "Mahalle meydanında anıt bir çınar ağacı vardı. Geçtiğimiz yıl çürüdüğü için anıtlar kurulu, belediye, Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile bu ağaç kökünden çıkartıldı. Ancak fark ettik ki, her yıl mahallemize gelerek bu ağacın üzerine yuvasına konan leylekler yuvasız kalacaktı. Gerekli kurumlar ile yazışarak çözüm bulmak için çalışma başlattım. Bu ağacın yerine bir direk diktirdik. ve leyleğin ağacın üzerine yaptığı yuvayı bozmadan bu direğin üzerindeki platforma yerleştirdik. Bu işlemi 2018 yılının sonbaharında yaptık. 2019 yılının mart ayında ise leylek köyümüze geldi ve yuvasını yadırgamadı. Yeni platformdaki yuvasına gelecek mi diye sürekli gözlemledik" dedi.'BUNDAN DAHA BÜYÜK MUTLULUK OLAMAZ'

Leyleğin demirden yuvasını yapan demirci ustası ve mahalle sakini Hüseyin Kuş, böyle bir işi yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kuş, "Burada daha önceden yaşlı bir çınar ağacımız vardı ve çeşitli sebeplerden dolayı kurudu. Bunun üzerinde güzel bir yuva vardı içinde yavruları vardı. Onlar için ilgililerden yardım isterdik. Sepet gönderdiler o yuvayı oradan kestik ve indirdik. Demir direk geldi ben de platform yaptım onun üzerine yuvayı tekrar bağlarım ve vinçle tekrar diktik. İki yıl oldu leylek oraya geliyor, yavruluyor. Çok güzel bir duygu hayvan sevgisi, merak eden herkes geliyor" dedi.


Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar
Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Mart, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asırlık çınar kurudu, leyleklere ağaç yerine demirden yuva yaptılar - Son Dakika

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