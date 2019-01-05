Son Dakika Haberleri: Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı

Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı

56 dakika önce

Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı, System.String[]
Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erenler ilçesinin Büyükesence Mahallesi'nde ikamet eden ömrünü dine adayarak birçok talebe yetiştiren 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, rahatsızlığından dolayı hastanede hayatını kaybetti. Binlerce hafız ve imam yetiştiren asırlık çınar Hasan Hüseyin Avni Işık için Büyükesence Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Işık'ın yüzlerce seveni katıldı.

Işık'ın cenazesi cenaze namazının kılınmasının ardından Hasan Hoca Büyükesence mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, Hasan Huseyin, Güncel
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