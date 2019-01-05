Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı
56 dakika önce
Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Erenler ilçesinin Büyükesence Mahallesi'nde ikamet eden ömrünü dine adayarak birçok talebe yetiştiren 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, rahatsızlığından dolayı hastanede hayatını kaybetti. Binlerce hafız ve imam yetiştiren asırlık çınar Hasan Hüseyin Avni Işık için Büyükesence Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Işık'ın yüzlerce seveni katıldı.
Işık'ın cenazesi cenaze namazının kılınmasının ardından Hasan Hoca Büyükesence mezarlığına defnedildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması
Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'ın Double-Double Yaptığı Maçı Kazandı
Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek