Son Dakika Haberleri: Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı

Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Asırlık çınar son yolcuğuna uğurlandı Binlerce hafız ve imam yetiştiren 112 yaşındaki Hasan Hüseyin Avni Işık'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldıSAKARYA - Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, yüzlerce kişinin...

Asırlık çınar son yolcuğuna uğurlandı
Binlerce hafız ve imam yetiştiren 112 yaşındaki Hasan Hüseyin Avni Işık'ın cenazesine yüzlerce kişi katıldı

SAKARYA - Sakarya'da binlerce hafız ve imam yetiştiren son yüzyılın canlı tanığı 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Erenler ilçesinin Büyükesence Mahallesi'nde ikamet eden ömrünü dine adayarak birçok talebe yetiştiren 112 yaşındaki hafız Hasan Hüseyin Avni Işık, rahatsızlığından dolayı hastanede hayatını kaybetti. Binlerce hafız ve imam yetiştiren asırlık çınar Hasan Hüseyin Avni Işık için Büyükesence Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Işık'ın yüzlerce seveni katıldı.
Işık'ın cenazesi cenaze namazının kılınmasının ardından Hasan Hoca Büyükesence mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Sakarya, Hasan Huseyin, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı

Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'ın Double-Double Yaptığı Maçı Kazandı Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:15:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asırlık Çınar Son Yolcuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]