Asırlık çınarın en buruk bayramı - Son Dakika

Asırlık çınarın en buruk bayramı

Kırıkkale'de yaşayan ve önceki bayramları evinde çocuk ve torunlarıyla kalabalık bir şekilde geçiren 108 yaşındaki Ayşe nine, bu bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşıyor.

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Kırıkkale'de yaşayan ve önceki bayramları evinde çocuk ve torunlarıyla kalabalık bir şekilde geçiren 108 yaşındaki Ayşe nine, bu bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında eğitimden sağlığa, üretimden tüketime kadar farklı alanlar yeniden şekil kazanmaya başlarken, şenlik havasında geçen bayramlar da salgından etkilendi. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl milli bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı da sessiz geçiyor. Salgın sürecinde alınan tedbirler nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da vatandaşlar alışkanlıklarından mahrum kalarak buruk bir sevinç yaşadı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak Köyünde yaşayan 108 yaşındaki Ayşe Gümüş de, yıllardır süregelen kalabalık bayramlardan uzak kalmanın hüznünü yaşadı. Asırlardır uygulanan aile büyüklerini ziyaret, misafir kabul etme ve ikram gibi birçok geleneğin yaşanamadığı bayramda 6 çocuk sahibi Ayşe nine, çocuk ve torunlarının da ziyaret edememesi sonrasında geçmiş bayramların özlemini yaşadı. Gençlik dönemlerini de iyi hatırlayan Gümüş, o yıllardan da duygulanarak bahsetti. Cumhuriyetin ilk dönemlerini de anımsayan Gümüş, Atatürk sevgisini de sık sık dile getiriyor.

"Eski bayramlarda baklavalar çörekler yapılırdı"

Asırlık çınar Ayşe Gümüş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların eskiden şenlik içinde geçtiğini anlattı. Gümüş, "Eski bayramlar da iyi olurdu, düğünler de iyi olurdu. O dönemlerin adeti davul, zurna, köçek öyle düğün ederlerdi. Bayramlarda ne yenir? Et, ekmek, baklava, güzel yemekler de yapılır. Oruç bayramı bir türlü olurdu, Kurban Bayramı bir türlü olurdu. Eski bayramlarımız iyiydi. Baklava yaparız, çörek yaparız, herkesin evinde yemekler çok yapılırdı. Düğünlerde çok yemek yaparız biz. Adamlar saz çalardı, türkü çağırırdı, düğün ederdi şimdi de iyi çok şükür. 3 tane gelinim var, kızım var, torunum var. Akşama kadar oturur yatarım. Çok şükür Allah'a memnunum rahatım. Gelinim pişirir ben yerim. Yemeği yapar getirir yerim. Allah ömür versin. Çok şükür rahatım" dedi.

"Bu korona virüs annemi çok etkiledi"

Annesinin yaşına rağmen beslenmesine çok dikkat ettiğini belirten 74 yaşındaki Gazi Gümüş ise "Annem söylediğine göre 108 yaşında. Annem çok az yer. Köy peyniri yer. Tereyağını kaşıkla yer. Yumurtanın beyazını yiyor sarısını yemiyor. Yoğurt çok yer. Ama çok az yer. Tabağını tam bitirmez yarım kalır derki 'dursun bunu da yarın yerim' der. Öyle sağlığına çok dikkat eder. Annemin sülalesi Bala'dan gelmiş dede tarafı. Kalecik'in yalın köyüne yerleşmiş. Ev almış, bark olmuş, evlenmiş. Bu korona virüs annemi çok etkiledi. Sokağa çıkılmayacak, kimse ile tokalaşmayacaksın, kimsenin yanına varmayacaksın dediğimizde kadın korktu. Niye çıkılmıyor dediğinde kadın üzüldü. Biraz da o etkiledi rahatsızlandı. Eskiden hastalıklar vardı diyor, sıtma vardı diyor, verem vardır diyor, bunun gibi değildi diyor bu neden böyle diyor. Hayatta 3 oğlu 3 kızı var 4 tane de ölmüş" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asırlık çınarın en buruk bayramı - Son Dakika

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