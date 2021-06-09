Üye Girişi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi - Son Dakika

Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi

09.06.2021 09:47

Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi Onun ömrü el emeği sepetleri ve eşinin kabri arasında geçiyor 84 yaşındaki Süleyman Türk: "Hanım öldükten sonra ben burada garip kaldım" "Mezarına gittiğimde, "Saime, sen beni hiç yanına almıyorsun" derim" Kocaeli'de yaşayan 84 yaşındaki...

Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi

Onun ömrü el emeği sepetleri ve eşinin kabri arasında geçiyor

84 yaşındaki Süleyman Türk: "Hanım öldükten sonra ben burada garip kaldım"

"Mezarına gittiğimde, "Saime, sen beni hiç yanına almıyorsun" derim"

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adamın hikayesi, dinleyenleri hüzünlendiriyor. Atasından yadigar mesleği yaşatan Süleyman Türk'ün hayatı, el emeği sepetleri ve eşinin mezarı arasında gelip, geçiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Süleyman Türk, sepet yaparak ata mesleğini yaşatıyor. 48 yaşında emekli olan Türk, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Başiskele'ye yerleşerek, babasından yadigar kalan sepetçilik mesleğine başladı. 22 yıldır düzenli olarak ormanlarda gezen Süleyman Türk, sepet örmek için gerekli olan ağaç dallarını toplayarak, evine getiriyor.

6 yıl önce eşini kaybetti

Geçimini el emeği ile ördüğü sepetlerden sağlayan Türk, 2016 yılında çok sevdiği eşini kaybetti. Eşinin ölümünden sonra sarsılan yaşlı adam, yine de sepetçilik mesleğini sürdürmeye devam etti. Evinde yalnız yaşayan Türk'ün hayatı 6 yıldır el emeği ördüğü sepetleri ve eşinin mezarı arasında geçiyor. Her gün mezarlığa giden Süleyman Türk, eşinin mezarı başında dua ettikten sonra tekrar evine gelerek, sepet örmeye devam ediyor.

Zaman içerisinde yaşlılığı sebebiyle gündelik işlerini yapmakta zorlanan Türk'e, sürekli yanına gelen 2 çocuğu yardımcı oluyor.

"Hanım öldükten sonra garip kaldım"

Aslen Trabzonlu olduğunu fakat 60 yıldır Kocaeli'de yaşadığını anlatan Süleyman Türk, "Hanımım 7 yıl önce rahatsızlandı. 1 sene rahatsızlık geçirdi. Daha sonra ruhunu teslim etti. Rahmetli olalı 6 yıl oldu. Hanım öldükten sonra ben burada garip kaldım. Oğlum ve kızım, "Gel baba yanımızda otur" diye ısrar ediyorlar ama ben geldikten sonra burası ne olacak? Ben burada rahatım. Meyve ektim, buraların kokusu çok güzel. Meyveler, çiçekler çok güzel. Ben gelene gidene meyve veririm. Kendim için değil, gelen giden yesin diye meyveler diktim. Camiden eve, evden camiye gidiyorum. Bazen sevdiğim arkadaşlarım geliyor, onlara sepet veriyorum. Bizde sepetçilik baba mesleği. Benim babam 96 yaşında vefat etmişti" dedi.

"Saime, sen beni hiç yanına almıyorsun"

Biriktirdiği paralarıyla emekli olduğunu daha sonra hac vazifesini yerine getirdiğini kaydeden Türk, "Şimdi rahatım iyi. Hanım sağ olsaydı daha iyi olurdum ama Allah'ın takdiri. Cenabı Allah yanımdan aldı. Ben hanımımın mezarını da yaptırdım. Bazen fotoğraflarına bakarım, mezarına giderim. Mezarına gittiğimde, "Saime, sen beni hiç yanına almıyorsun" derim. Sonra sanki hanımım söylemiş gibi, "Zamanı geldiği zaman seni alırım" derim kalbimden" diye konuştu.

"Alacaksın nacağını, dağlara gideceksin"

Sepetçilik mesleği ile geçimini sağladığını belirten Türk, "Sepet için ayaklarına çizmelerini giyeceksin. Yanına nacağı alacaksın, dağlara gideceksin. Her ağaçtan sepet olmaz. Yaban fındığı olacak. Parmak kalınlığında toplayacaksın. Onları keseceksin, buraya getireceksin. Bıçakla yamultacaksın kurutacaksın. Ben de bunları yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Şimdiki gençlerde ne çalgı var, ne de oyun"

Gençlik yıllarının deli dolu geçtiğini anlatan Türk, sözlerini şöyle noktaladı: "Gençliğimizde bizde haylazlık yaptık. Şimdi gençlere bakıyorum hiçbir şey yapmıyorlar. Sabah kalkardık, annemizin babamızın peşinden doğru tarlaya giderdik. İnek varsa onların peşinden koşardık. Bağ bahçeye çıkardık. Akşam olduğunda arkadaşlarla toplanırdık, eğlenirdik. 20 kişi harmanlığa giderdik. Gece 00.00'a kadar vur patlasın, çal oynasın eğlenirdik. Şimdiki gençlere bakıyorum ne çalgı var, ne de oyun. Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorlar."

Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi
Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi

Başiskele, Kocaeli, Emekli, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı 11:39 Magandanın kurşunu minik kızın başından girip ensesinden çıktı! 2 yaşındaki kızın sol tarafı felç kaldı Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi 11:34 Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar 11:12 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, 10:28 Esenyurt'ta bir kadın evini ateşe verdi, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan gitti İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! 10:08 İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!

Son Dakika Haberleri
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:31 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
11:05 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
11:05 ABD Dışişleri Bakanı'ndan olay yaratacak ifadeler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi
10:59 Altının güne düşüşle başlamasının ardından gram fiyatı 523 lira seviyesinde işlem görüyor
10:53 Korona, 32 defa mutasyona uğradı! HIV hastası kadın herkesi şaşırttı
Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu         
11:44
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı         
11:37
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:30
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri         
10:37
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
"HDP kapatılsın" tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz         
09:23
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 11:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeyrek asırlık yaşlı çınarın hüzünlendiren hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement