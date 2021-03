Asırlık çınarlar 15 yıldır at arabası çekiyor - Son Dakika

Asırlık çınarlar 15 yıldır at arabası çekiyor

30 yıl boyunca atların yaptığını 15 yıldır kendileri yapıyor

Atlı arabalar yasaklanınca 15 yıldır atların işini yapıyorlar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da biri 85 yaşında, diğeri ise 60 yaşında iki adam, yaklaşık 30 yıl boyunca at bağladıkları arabalarıyla yük taşıyıp hamallık yaptı. Şehir içine atların girişinin yasaklanmasıyla birlikte işsiz kalan asırlık çınarlar, 15 yıldır atlarının çektiği arabaları kendileri çekip evlerine ekmek götürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yaklaşık 30 yıl boyunca arabaya at bağlayıp hamallık yapan 85 yaşındaki Şefik Kaya ve 60 yaşındaki İsmail Yıldız, 15 yıl önce atlarla şehir içinde yük taşınmasının yasaklanmasıyla birlikte arabaları kendileri çekmeye başladı. Yıllardır atların yerine geçip yük taşıyan Yıldız ve Kaya, hem çocuklarına hem de torunlarına bakıyor.

15 yıldır atın yaptığını yaparak 6 çocuğuna bakıyor

Yaklaşık 15 yıldır at arabası çeken 60 yaşındaki İsmail Yıldız, "Yaklaşık 35 yıldır ben buradayım, 15 yıldır ben bu işi yapıyorum. Başka işim yok. Eskiden at arabası vardı, at yasak oldu. Başka hiçbir gelirim yoktur. Bu işi mecbur olduğum için yapıyorum. Devletten herhangi bir maaş almıyorum. Günde bazen 10 bazen de 20 lira kazanıyorum, belli etmiyor. Geçimimi zorla yapıyorum.15 yıl önce at vardı. At yasak oldu, şimdide sanayi içerisinde bu işi yapıyorum. Benden başka yaşlı biri daha var, aynı işi yapıyor. Onun maaşı var. Benim başka kazancım yok, hiçbir gelirim yok. Ben bu işle aile geçimimi sağlıyorum. 6 çocuğum var, evde 8 kişiyiz. Bir çocuğum var okulu yeni bitirdi, askere gidecek. Bir çocuğum da hastadır, hiçbir iş yapamıyor. Ben bu araba ile aile geçimimi sağlıyorum. Ben bazen dayanamıyorum, bağırsak ameliyatı oldum. Bende bir de bel fıtığı var" dedi.

Evlerine ekmek götürüyorlar

Yaklaşık 30 yıldır her iki yaşlı adamı da tanıdığını söyleyen bölge esnaf Mehmet Kırdar, "Yaklaşık 30 yıldır burada esnafım. 30 yıldır da ben bu insanları tanırım. Bunlar daha önce at arabasıyla kısmetlerini çıkartan insanlardı. Maalesef 15 yıl önce belediyenin çıkarmış olduğu bir kanunla at arabalarının şehir merkezine girmesi yasaklanmıştı. Bu insanlar atı bırakıp at yerine kendileri geçti. Bu insan yaklaşık 60 yaşında, beli iki kat olmuş. Malları alıyor bir yerden başka yere 5 Türk Lirasına, 10 Türk Lirasına tahammül ederek evine kısmetini götürüyor. Yetkililer en azından bu insanların mağduriyetini gidersin, bunların rahat etmeleri için bir yaşam standarttı tanısın. Bu şekilde yaklaşık 6-7 tane esnaf vardı, hamal bile diyemiyorum ve şu anda kalan iki kişi" dedi.

Çeyrek asırdır at arabası çekiyor

Her iki yaşlı adama yardım edilmesi gerektiğini söyleyen bir başka esnaf İbrahim Aybar ise "Biz yıllardır bu çarşının esnafı olduğumuz için Şefik amca da burada bizim emektarımızdır. Ekmeğe muhtaç bir insan. Bu adam 8, 10 kişiye bakmakla yükümlü. Yetkililerden bunlara bir el atılmasını istiyoruz. Bu insanlık ayıbıdır. Bu adamlar hayvan yerine, atın yerine geçerek aile geçimini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hamallık işini 45 yıl önce at ile yapıyordu şimdi atsız yapıyor

Yaklaşık 45 yıldır bu işi yapan 85 Yaşındaki Şefik Kaya, "Yaklaşık 15 yıldır ben bu arabayı çekiyorum. Esnaflara araba ile eşya götürüyorum, kereste götürüyorum. Ben yaşlıyım, evde oturdum mu hasta olurum. Ben iş olmadığında gelip araba üzerinde oturuyorum, kafamı dinliyorum. 6 çocuk babasıyım, 30 torunum var. Günde bazen bir iş, bazen 2 iş yapıyorum, bazen de hiç siftah etmiyorum. Bu araba ile marangozlara yük götürüyorum, kereste götürüyorum. Eskiden benim atım vardı. 45 yıl atla bu işi yaptım. Atlar yasak oldu diye 15 yıldır da ben kendim çekiyorum. Tabi zor oluyor ama sağ olsun bazen vatandaşlar yardım ediyor" diye konuştu.