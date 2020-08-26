"Asırlık çınarlar" Türk Kızılay'ın yardım eliyle hayata tutunuyor - Son Dakika

"Asırlık çınarlar" Türk Kızılay'ın yardım eliyle hayata tutunuyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Asırlık Çınarlar İçin El Ele" projesiyle hayata tutunuyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Asırlık Çınarlar İçin El Ele" projesiyle hayata tutunuyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ilçede yalnız yaşayan yaşlıların temel ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılanması için başlattığı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk olarak görevlilerce ilçede söz konusu kritere uyan yaşlılar belirleniyor.

Projeyi yürüten Türk Kızılay gönüllüleri daha sonra kayıt altına alınan yaşlıların yaşadığı evleri haftanın bazı günleri ziyaret ederek, evin genel temizliği, badana ve tadilat işlerini yapıyor.

Yaşlılara ihtiyaçlar doğrultusunda gıda kolisi yardımında da bulunan gönüllüler, ayrıca gidilen her evde yanlarında getirdikleri gıda malzemeleriyle yaşlılar için sıcak yemek hazırlıyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılar için söz konusu projeyi uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

"Yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Belirledikleri evleri düzenli aralıklarla ziyaret ettiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Yaşlılarımız bizim her şeyimiz. Türk Kızılay olarak başlattığımız bu projeyle düzenli olarak evinde yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla hem sohbet ediyor hem de evlerinin temizlik, badana, tadilat işlerini yapıyoruz. Ayrıca gıda kolisi yardımı da yapıyor, her gittiğimiz evde yine kendi getirdiğimiz malzemelerle onlara sıcak yemek de çıkarıyoruz. Gerçekten bu projeyi yürüten Türk Kızılay gönüllülerimiz özverili şekilde çalışıyor. Yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Türk Kızılayın örnek projesinden yararlanan 84 yaşındaki Ali Dindarik da eşiyle yaşadığını, yaşlı ve hasta oldukları için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini belirtti.

Dindarik, "Türk Kızılaydan, devletimizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Her istediğimizde geliyorlar, her zaman yanımızdalar." dedi.

Asırlık çınarlar Türk Kızılay'ın yardım eliyle hayata tutunuyor

Doğubeyazıt, Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Asırlık çınarlar' Türk Kızılay'ın yardım eliyle hayata tutunuyor - Son Dakika

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