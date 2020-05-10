Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi - Son Dakika

Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi

20 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yaşları 100'yaşın üzerindeki 2 kadını ve şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yaşları 100'yaşın üzerindeki 2 kadını ve şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

Kaymakam Aksoy Marmaris'e 60 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesinde yaşayan 100 yaşındaki Naciye Kocaboğa ve 25 km mesafedeki Çamlı Mahallesindeki 101 yaşındaki Emine Erarslan'ı evlerinde ziyaret ederek "Asırlık çınarların" Anneler Gününü kutladı. Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan'da bulundu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çiçek ve hediye veren Aksoy, İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu ve eşarp hediyesini takdim etti. Kaymakam Aksoy, asırlık çınarlar ile sohbet edip " ben de sizin evladınızım sağlıklı günlerde gelip ellerinizden öpeceğim" dedi. İç İşleri Bakanlığı önderliğinde Sakarya 'da 100 yaşını geçen anneler için "Cennet anneler hatıra ormanı " oluşturma projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı ve imzaladığı mektup ve sertifikalar ve Muğla Valisinin de imzaladığı sertifikalar ile birlikte sedir çamı fidanları da Kaymakam Aksoy tarafından hediye edildi.

'Bakan Soylu'dan mektup var' denilince gözyaşlarını tutamadı

Kaymakam Ersoy Çamlı Mahallesi'nde ziyaret ettiği 101 yaşındaki Emine Erarslan'ın anneler gününü kutlayıp bakandan mektubunuz var deyince yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaya başlayan kadın basın mensuplarını ve ziyarete gelenleri de duygulandırdı. "Hepinizden Allah razı olsun Allah sizleri başımızdan eksik etmesin " diyerek ağlayan Emine nine " beni kim napsın dediydim herkes geldi, bakan mektup yolladı çok sevindim " diyerek mutluluğunu ifade etti.

Şehit anneleri de ziyaret edildi

Anneler günü etkinlik kapsamında Marmaris'te yaşayan Şehit anneleri de ziyaret edildi. 25 kasım 2003 tarihinde İstanbul'da İngiliz Konsolosluğunda yapılan bombalı saldırı sonucu şehit edilen sivil vatandaş Hülya Dönmez'in annesi Fatma Dönmez ve 2006 yılında yılında Ankara- Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Dz.P.Astsb.Çvş. Hakan Taşdemir'in annesi Suna Taşdemir evlerinin önünde ziyaret edilerek çiçekleri ve hediyeleri Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy tarafından takdim edildi. Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve İlçe Emniyet Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya 'da eşlik etti. - MUĞLA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:28 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı         
17:32
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti         
17:27
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti         
17:14
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı         
16:48
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor         
16:31
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu 70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu         
16:30
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı         
16:19
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim         
16:13
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 21:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]