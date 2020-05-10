Asırlık Çınarlar ve Şehit Anneleri ziyaret edildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yaşları 100'yaşın üzerindeki 2 kadını ve şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

Kaymakam Aksoy Marmaris'e 60 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesinde yaşayan 100 yaşındaki Naciye Kocaboğa ve 25 km mesafedeki Çamlı Mahallesindeki 101 yaşındaki Emine Erarslan'ı evlerinde ziyaret ederek "Asırlık çınarların" Anneler Gününü kutladı. Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan'da bulundu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çiçek ve hediye veren Aksoy, İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu ve eşarp hediyesini takdim etti. Kaymakam Aksoy, asırlık çınarlar ile sohbet edip " ben de sizin evladınızım sağlıklı günlerde gelip ellerinizden öpeceğim" dedi. İç İşleri Bakanlığı önderliğinde Sakarya 'da 100 yaşını geçen anneler için "Cennet anneler hatıra ormanı " oluşturma projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı ve imzaladığı mektup ve sertifikalar ve Muğla Valisinin de imzaladığı sertifikalar ile birlikte sedir çamı fidanları da Kaymakam Aksoy tarafından hediye edildi.

'Bakan Soylu'dan mektup var' denilince gözyaşlarını tutamadı

Kaymakam Ersoy Çamlı Mahallesi'nde ziyaret ettiği 101 yaşındaki Emine Erarslan'ın anneler gününü kutlayıp bakandan mektubunuz var deyince yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaya başlayan kadın basın mensuplarını ve ziyarete gelenleri de duygulandırdı. "Hepinizden Allah razı olsun Allah sizleri başımızdan eksik etmesin " diyerek ağlayan Emine nine " beni kim napsın dediydim herkes geldi, bakan mektup yolladı çok sevindim " diyerek mutluluğunu ifade etti.

Şehit anneleri de ziyaret edildi

Anneler günü etkinlik kapsamında Marmaris'te yaşayan Şehit anneleri de ziyaret edildi. 25 kasım 2003 tarihinde İstanbul'da İngiliz Konsolosluğunda yapılan bombalı saldırı sonucu şehit edilen sivil vatandaş Hülya Dönmez'in annesi Fatma Dönmez ve 2006 yılında yılında Ankara- Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Dz.P.Astsb.Çvş. Hakan Taşdemir'in annesi Suna Taşdemir evlerinin önünde ziyaret edilerek çiçekleri ve hediyeleri Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy tarafından takdim edildi. Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve İlçe Emniyet Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya 'da eşlik etti. - MUĞLA