Asırlık çınarlara Anneler Günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asırlık çınarlara Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Asırlık çınarlara Anneler Günü sürprizi

6 saat önce

Bahçelievler'de 100 yaşına yaklaşan ve geçen annelerin evlerine gidilerek sürpriz yapıldı ve Anneler Günü kutlandı.

Asırlık çınarlara Anneler Günü sürprizi, System.String[]
Bahçelievler'de 100 yaşına yaklaşan ve geçen annelerin evlerine gidilerek sürpriz yapıldı ve Anneler Günü kutlandı. Bu özel günde duygu dolu anlar yaşayan koca çınarlar, sevincini basın mensupları ve belediye görevlileri ile paylaştı.

Bahçelievler Belediyesi personelleri, ilçedeki 100 yaşına yaklaşan ve geçen annelerin evlerine giderek onlara hem çiçek hediye etti, hem de hijyen malzemeleri dağıttı. Evlerinden çıkabilecek ve yürüme problemi yaşamayan anneler evlerinin bahçelerinde belediye ekibini karşılarken, yürüme sorunu olan anne Emine Bakır ise kapısının önüne sandalye koyarak oturdu ve sevincini paylaştı.

"ANNELER GÜNÜ İÇİN GELMİŞ OLMANIZA DA ÇOK SEVİNDİM"

Yürüyemediği için 10 yıl boyunca evden dışarı çıkmadığını ifade eden 97 yaşındaki Emine Bakır, "Bugün beni buraya gelerek mutlu ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. İnşallah en kısa sürede de bu virüsten kurtuluruz ve bütün insanımız dikkatli olsun. Türkiye'mizi, vatanımızı, askerimizi Rabbim en kısa zamanda temize çıkarsın inşallah. Gece gündüz dua ediyorum. Anneler günü için gelmiş olmanıza da çok sevindim. Böyle bir günü yaşamadım daha önce" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A DUA EDİYORUM"

105 yaşındaki Şakire Cankara ise belediye personelinin Anneler Günü'nde yaptığı ziyaretten ötürü duyduğu sevinci dile getirerek, teşekkürlerini iletti. 65 yaş üstü olduğu için sürekli evde olduğunu ifade eden Şakire Cankara, evinde ibadetini ettiğini ve her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda izleyip ona dua ettiğini söyledi.

"KIZIM KARNIMDAYKEN BABASI ŞEHİT OLDU"

Eşi şehit pilot olan Şükran Savaş ise Anneler Günü nedeniyle yapılan ziyaretin çok hoşuna gittiğini dile getirdi. "93 yaşında mısınız?" şeklinde gelen soruya Şükran Savaş, "93 yaşında mıyım? Maşallah" diyerek espri yaptı.

"Bizi böyle bir günde sevindiriyor sevdiklerimiz" diyerek sözlerine devam eden 93 yaşındaki Savaş, "Mutluyuz tabi böyle güzel bir günde. Evden çıkamadığımız günlerde kitap okuyorum, arkadaşlarımla eş-dost ile telefonda görüşebiliyoruz. Bugün de dışarı çıktık hem yürüyüş oldu hem de Anneler Günü kutluyoruz" dedi.

Eşini 60 yıl önce kaybettiğini söyleyen Şükran Savaş, "Kızım karnımdayken babası şehit oldu. Teğmen Pilot idi. Savaş jeti kullanıyordu. Yıllar geçmiş hala unutamıyorum. Bu güzel günde hem eşimi hatırlattığınız hem de gelip beni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Bahçelievler, Anneler Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:55 Kaynak: DHA


Son Dakika

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