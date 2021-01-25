Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu - Son Dakika

Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu

25.01.2021 09:32

- Asırlık çınarlar, evde korona virüs aşısı vuruldu Ordu'da yaşayan 106 yaşındaki Abdullah dede ile eşi 96 yaşındaki Gülüşan nine, eve gelen sağlık ekipleri tarafından korona virüse karşı aşılandı Ordu'da yaşayan 106 yaşındaki Abdullah Altun ile 96 yaşındaki eşi Gülüşan Altun, evlerine gelen...

- Asırlık çınarlar, evde korona virüs aşısı vuruldu

Ordu'da yaşayan 106 yaşındaki Abdullah dede ile eşi 96 yaşındaki Gülüşan nine, eve gelen sağlık ekipleri tarafından korona virüse karşı aşılandı

ORDU - Ordu'da yaşayan 106 yaşındaki Abdullah Altun ile 96 yaşındaki eşi Gülüşan Altun, evlerine gelen sağlık ekipleri tarafından korona virüs aşılarını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen hizmet doğrultusunda 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar, talep doğrultusunda evlerinde korona virüs (Kovid-19) aşısı olabiliyor. Aşı için alınan randevunun ardından eve gelen sağlık çalışanları ve doktorlar oluşan ekip, yaşlıların genel sağlık durumlarını kontrol ederek, gerekli muayeneleri sağlıyor. Bu kapsamda Ordu'da da ekiplerin evde aşı uygulamaları sürüyor.

106 yaşındaki Abdullah dede ile 96 yaşındaki eşi Gülüşan nine, evlerinde aşı vuruldu

Aslen Giresun nüfusuna kayıtlı olan anacak kış aylarında Ordu'da yaşayan 106 yaşındaki Abdullah Altun ile 96 yaşındaki eşi Gülüşan Altun için, aşı olmaları konusunda ailesi tarafından randevu alındı. Sağlık Müdürlüğü tarafından adrese yönlendirilen 2 doktor ile 2 hemşire, sistem üzerinden gerekli işlemleri yaptıktan sonra aileye genel bilgilendirmeyi aktarıp, genel durum muayenesi yaparak, çiftin tansiyonlarını ölçtü. Sonrasında yaşlı çifte aşı uygulamasını gerçekleştiren ekipler, tedbir amaçlı 30 dakika adreste bekledi, bu sırada da aileye herhangi bir durumda 112 Acil Sağlık Merkezini aramalarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler

Kimlik kartına göre 93 yaşında olan ancak 96 yaşında olduğu bilinen Gülüşan Altun, hizmetten memnun olduğunu ve ekiplerin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti. Nüfus kağıdında doğum tarihi 1338 olarak kaydedilen ve 106 yaşında olduğunu ifade eden Abdullah Altun ise, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Hastaneye gitmekte zorlanan yaşlılar için güzel bir hizmet"

Yaşlı çiftin torunları Melek Altun Kuşcu, 85 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde yapılan aşı uygulamasının, hastaneye gidemeyenler için güzel bir uygulama olduğunu kaydederek, "2 doktor ve 2 hemşireden oluşan sağlık ekipleri eve gelerek, önce tansiyonlarını kontrol ettiler. Sonrasında aşılarını yapıp, yarım saat bekleyip sohbet ettiler. Herhangi bir yan etkisinin olup-olmadığını kontrol ettiler ve yeniden tansiyonlarını ölçüp ayrıldılar. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir hizmeti var ve hastaneye gidemeyenler için güzel bir uygulama. Dedem kimliğe göre 103 yaşında ama kendisi nüfusa geç kayıt olduğunu ve 106 yaşında olduğunu söylüyor. Babaannem ise kendisinden 10 yaş küçük ve 96 yaşında. Yan etki olmadı ve ekipler başlarında beklediler" diyerek, insanların bu süreçte korona virüs tedbirlerine uymaları gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, korona virüsü aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, paylaşımda bulunarak, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu
Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu
Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu
Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu

Sağlık Bakanlığı, Abdullah Altun, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Asırlık çınarlara evde korona virüs aşısı vuruldu - Son Dakika


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